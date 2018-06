Neues Aleppo verhindern!

München (ots) - Während die Welt gebannt die Fußball-WM inRussland verfolgt, eskaliert die Gewalt im Süden Syriens immerweiter. Der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura warnte vor denpotenziell tödlichsten Kämpfen seit Beginn des Krieges.Auch Ärzte der Welt ist von den massiven Bombardierungen desAssad-Regimes und seinen russischen Verbündeten im Gouvernement Daraabetroffen. Anfang der Woche wurde das von uns unterstütze AlHrak-Krankenhaus fast völlig zerstört. Zwei Ärzte derWelt-Mitarbeiter und ihre Familien mussten aus Sicherheitsgründen denNordosten Daraas verlassen. Unsere Partnerorganisation UOSSMberichtete, dass zwei ihrer medizinischen Helfer und eine Hebamme beiden Luftangriffen getötet wurden.Ärzte der Welt fordert alle Entscheidungsträger dazu auf, eineneue humanitäre Katastrophe um jeden Preis zu verhindern. "Es darfkein neues Aleppo, kein neues Ost-Ghouta geben! Dem Schutz derBevölkerung und ziviler Einrichtungen muss absolute Prioritäteingeräumt werden. Die Menschen in Syrien haben unvorstellbaresdurchgemacht. Ihr Leid muss endliche ein Ende haben!" sagt FrançoisDe Keersmaeker, Direktor von Ärzte der Welt Deutschland.Dutzende weitere Menschen sind Berichten zufolge bei den Angriffenums Leben gekommen, knapp 50.000 sind nach UN-Angaben bereits ausihren Heimatorten geflohen. Die Bewohner Daraas sind in der früherenDeeskalationszone jedoch buchstäblich gefangen, da die Angriffe ausder Richtung der möglichen Fluchtwege kommen und die Grenze zuJordanien im Süden geschlossen ist.Offenbar macht das Militär sogar vor dem Einsatz vonPhosphorbomben nicht halt, die besonders verheerende Verletzungenverursachen. Ärzte der Welt-Teams vor Ort arbeiten unermüdlich daran,Kranke und Verletzte zu behandeln und suchen zum Beispiel Schulenauf, in denen Vertriebene untergekommen sind.Pressekontakt:Stephanie KIRCHNERReferentin ÖffentlichkeitsarbeitÄrzte der Welt e.V.t. +49 (0) 89 45 23 081-294m. +49 (0)170 3187 250@ stephanie.kirchner@aerztederwelt.orgOriginal-Content von: Ärzte der Welt, übermittelt durch news aktuell