Neues Aktionsprogramm stärkt Projektmanagement in der Verwaltung / Governance von Projekten als Erfolgsfaktor in Staat und Gesellschaft am 25./26. Januar im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Berlin (ots) - Kann Deutschland Großprojekte? Projekte wie BERoder Stuttgart21 lassen daran zweifeln. Und es geht nicht nur umsBauen: Migration, Digitalisierung, Energiewende oder Sicherheit:Große Zukunftsaufgaben stehen an in einer Welt, die nach dem Gefühlvieler Bürger zunehmend aus den Fugen gerät.Bürger zweifeln an der Fähigkeit von Staat und Verwaltung, dieZukunft des Landes zu gestalten und politische Ziele nicht nur zuformulieren, sondern auch umzusetzen."Im Wahljahr 2017 stellen sich die Fragen noch klarer: Wie könnendas Vertrauen der Bürger in ihren Staat und der gesellschaftlicheZusammenhalt durch gemeinsame erfolgreiche Zukunftsprojekte wiederhergestellt werden? Wie können Politik und Verwaltung mit derDynamik und Komplexität der politischen Herausforderungen Schritthalten und so neue politische Gestaltungskompetenz gewinnen?", soNorman Heydenreich, Hauptstadtrepräsentant der GPM.Im Dialog mit der öffentlichen Hand hat die GPM DeutscheGesellschaft für Projektmanagement e. V. das Aktionsprogramm "MitProjekten Deutschlands Zukunft gestalten" enwickelt. Im Rahmen diesesAktionsprogramms werden zehn Empfehlungen an Bund, Länder undKommunen formuliert, die auf diesem Kongress zur Diskussion stehen.Die GPM steht auch für die Unterstützung der Umsetzung zur Verfügung - gemeinsam mit ihren Partnern: Kommunale Gemeinschaftsstelle fürVerwaltungsmanagement (KGSt), Bundesakademie für öffentlicheVerwaltung (BAköV), Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB),Deutscher Landkreistag sowie Deutsches Institut für Normung (DIN)."Ziel ist es, die Steuerungskompetenz der Verwaltung zu stärken unddie Führungskräfte besser auf ihre Rolle in Projekten vorzubereiten",so Helmut Klausing, Präsident der GPM.Insgesamt gehören elf Maßnahmen zu dem umfangreichen Angebot, dasdie GPM und ihre Partner auf dem Kongress vorstellen werden undanschließend gemeinsam mit Bund, Ländern und Kommunen realisierenwollen. Am 26. Januar 2017 um 12.00 Uhr findet dazu eine hochrangigbesetzte Podiumsdiskussion statt. Um 14.00 Uhr folgt dazu einPressegespräch.GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.
Pressekontakt:
GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.
Hauptstadtrepräsentanz Berlin
Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin, Tel: Tel.: +49 30 36403399-72
Pressekontakt
Norman Heydenreich
n.heydenreich@gpm-ipma.de
Tel.: 0178-2667120