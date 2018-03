Neues Abenteuer für Lara Croft / Videospiel SHADOW OF THE TOMB RAIDER erscheint im September (VIDEO)

Hamburg (ots) -Am 14. September wird es spannend: Publisher Square Enix schicktdie junge Archäologin Lara Croft im neuen Videospiel SHADOW OF THETOMB RAIDER erneut auf Entdeckungsreise. Das Spiel setzt die Handlungfort, die aktuell auf den Kino-Leinwänden mit Alicia Vikander alsHauptdarstellerin zu sehen ist. SHADOW OF THE TOMB RAIDER, der dritteTeil der Serien-Neuauflage, ist Lara Crofts größtes Abenteuer undwird für Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältlich sein. WeitereInformationen zu SHADOW OF THE TOMB RAIDER werden am 27. April 2018enthüllt. Fans aus Deutschland haben in Kooperation mit derVideospiel-Handelskette GameStop die Chance, an einem exklusivenEnthüllungs-Event teilzunehmen und dort nicht nur die Entwickler zutreffen, sondern auch das Spiel zu spielen. Weitere Informationen zumGewinnspiel werden kommende Woche auf www.TombRaider.com bekanntgegeben.Bild-, Video- und Infomaterial zu unseren Spielen finden Siejederzeit auf unserem Presseserver: http://www.square-enix-press.comÜber TOMB RAIDERDas TOMB RAIDER-Franchise hat sich weltweit über 63 Millionen Malverkauft. Das erste Spiel führte zu einer der erfolgreichstenVideospielfilmadaptionen aller Zeiten. Die Neuauflage von 2013inspirierte einen neuen Blockbuster-Film, der den für das Spieltypischen, actionreichen Überlebenskampf auf die große Leinwandbringt. Die Protagonistin Lara Croft ist seit über zwei Jahrzehnteneine berühmte Ikone der Popkultur. Die neuste Veröffentlichung, RISEOF THE TOMB RAIDER, erhielt über 100 "Best of"-Auszeichnungen undNominierungen und ist eines der bestbewerteten Videospiele. All diesmacht TOMB RAIDER weiterhin zu einem der wichtigsten Titel fürAction-Adventure-Fans.© 2018 SQUARE ENIX. All Rights Reserved.CRYSTAL DYNAMICS, LARA CROFT, RISE OF THE TOMB RAIDER, SHADOW OFTHE TOMB RAIDER, the SHADOW OF THE TOMB RAIDER logo, TOMB RAIDER,DRAGON QUEST, EIDOS, FINAL FANTASY, SPACE INVADERS, SQUARE ENIX, theSQUARE ENIX logo and TAITO are registered trademarks or trademarks ofthe Square Enix group of companies. STEAM is a registered trademarkof Valve Corporation. All other trademarks are the properties oftheir respective owners.Pressekontakt:Square Enix Pressebüroc/o JDB MEDIA GmbHHannah LiekenbrockSchanzenstraße 7020357 HamburgT: 040/ 46 88 32 -608F: 040/ 46 88 32 -34E: square-enix@jdb.deOriginal-Content von: Square Enix, übermittelt durch news aktuell