Neues ARD-Kommunikationsteam steht

Köln (ots) -Im Januar 2020 wechselt das Kommunikationsteam der ARD vomBayerischen Rundfunk zum Westdeutschen Rundfunk. Grund dafür ist derturnusmäßige Wechsel des ARD-Vorsitzes: Am 1. Januar übernimmt derWDR, neuer Vorsitzender der ARD wird Intendant Tom Buhrow.Das ARD-Kommunikationsteam in Köln wird Birand Bingül leiten, zuletztBüroleiter von Tom Buhrow. Als Ansprechpartnerinnen für Journalistensind die ARD-Sprecherinnen Sabine Krebs und Svenja Siegert Teil desneuen Teams.Birand Bingül (45) arbeitet seit seinem Volontariat für den WDR,unter anderem in den damaligen Programmgruppen Ausland undZeitgeschehen. 2009 wurde Bingül Redaktionsleiter bei Cosmo TV; von2010 bis 2014 übernahm er die Position des stellvertretendenUnternehmenssprechers. Nach einer zweijährigen Elternzeit kehrte erzu "Tagesschau" und "Tagesthemen" nach Köln zurück. Im September 2018übernahm er die Büroleitung des Intendanten sowie diestellvertretende Leitung der Hauptabteilung Intendanz.Sabine Krebs (49) wechselt vom BR, dem aktuellen ARD-Vorsitz, zumWDR. Beim Bayerischen Rundfunk war sie zuletzt stellvertretendeSprecherin. Sie hat darüber hinaus bereits für den NDR, das ZDF unddem MDR gearbeitet. Während des MDR-Vorsitzes 2016/2017 war sieARD-Sprecherin. Von 2008 bis 2015 war sie bei ARD-aktuell Chefin vomDienst und Planerin für "Tagesthemen", "Tagesschau" und"Nachtmagazin". Zuvor berichtete sie mehr als zehn Jahre alsKorrespondentin und Reporterin aus Mitteldeutschland.Svenja Siegert (37) war zehn Jahre lang als Medienjournalistin beimFachmagazin journalist - als Blattmacherin, Reporterin undSocial-Media-Redakteurin. In den WDR wechselte sie im Jahr 2017,zunächst in die Kommunikationseinheit zum Rundfunkbeitrag,anschließend in die externe und interne Unternehmenskommunikation desWDR. Dort kommunizierte sie unter anderem für 1LIVE und "Die Sendungmit der Maus".Neue ARD-Kontakte für die Presse ab 1. Januar 2020:ARD KommunikationTelefon 0221 220 1475E-Mail: pressestelle@ard.deTwitter: @ARD_PresseARD-Sprecherinnen: Sabine Krebs, Svenja SiegertAnfragen zum WDR richten Sie bitte wie gewohnt an:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deWDR-Unternehmenssprecherin: Ingrid SchmitzFotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell