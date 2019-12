Neues AOK-Gesundheitsbudget kommt an - 46.000 Neukunden wechselten zur Gesundheitskasse: AOK NORDWEST hält Zusatzbeitrag in 2020 stabil (FOTO)

Dortmund (ots) - Die AOK NORDWEST setzt ihre erfolgreiche Geschäftspolitik mitstabilen Finanzen und mehr Wachstum fort: Ab 1. Januar 2020 bleibt derZusatzbeitrag stabil bei 0,9 Prozent. Das beschloss heute einstimmig derAOK-Verwaltungsrat in seiner Sitzung in Dortmund. Außerdem wurde der Etat für2020 mit einem Gesamtvolumen von 10,8 Milliarden Euro für dieKrankenversicherung verabschiedet. "Mit unserem im Branchenvergleich geringenZusatzbeitrag und den vielen Mehrleistungen sind wir künftig noch attraktiverfür alle gesetzlich Krankenversicherten", sagte AOK-Vorstandschef Tom Ackermann.Allein in diesem Jahr entschieden sich über 46.000 neue Mitglieder für diegrößte gesetzliche Krankenkasse in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein. Einwesentlicher Grund für diesen deutlichen Mitgliederschub nannte Ackermann dieEinführung des neuen AOK-Gesundheitsbudgets Anfang des Jahres mit zahlreichenZusatzleistungen."Wir haben in den vergangenen Jahren stets vorausschauend und erfolgreichgewirtschaftet. Deshalb können wir unseren attraktiven Zusatzbeitrag trotzdeutlich steigender Kosten im Gesundheitswesen stabil halten", betonte GeorgKeppeler, alternierender Verwaltungsratsvorsitzender und Versichertenvertreter.Der Gesamtbeitragssatz der AOK NORDWEST ab 1. Januar 2020 beträgt unverändert15,5 Prozent und setzt sich aus dem bundesweit für alle Krankenkassen gültigenallgemeinen Beitragssatz in Höhe von 14,6 Prozent und dem kassenindividuellenZusatzbeitragssatz von 0,9 Prozent zusammen. Mit ihrem geringen Zusatzbeitragliegt die AOK NORDWEST deutlich unter der Empfehlung des Bundesministeriums fürGesundheit, das den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz für das nächste Jahrauf 1,1 Prozent festgelegt hatte.Auch Johannes Heß, alternierender Verwaltungsratsvorsitzender undArbeitgebervertreter, hob hervor, dass die AOK über stabile Finanzen verfügt."Der verabschiedete Haushalt ist solide kalkuliert und berücksichtigt auchkünftige Ausgabensteigerungen. Damit ist und bleibt die AOK ein verlässlicherPartner für die Versicherten und Arbeitgeber gleichermaßen", so Heß. DieAOK-Verwaltungsratsspitze kritisierte, dass die Gesundheitsversorgung in denkommenden Jahren deutlich teurer werde und die Ausgaben und Einnahmen in derGesetzlichen Krankenversicherung weiter auseinanderdriften. Die von derKoalition auf den Weg gebrachten Gesetze verursachen zusätzliche Mehrbelastungenvon jährlich mindestens zehn Milliarden Euro. Diese müssen die Beitragszahlertragen, also Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Rentner. Fraglich ist aber immernoch, ob und wann die versprochenen Verbesserungen in der Versorgung überhauptspürbar bei den Versicherten ankommen", so Keppeler. Hinzu komme, dass dieBerliner Gesetzgebung darauf abziele, regionale Gestaltungsräume und dieKompetenzen der Selbstverwaltung immer weiter durch bundesweite Vorgabeneinzuengen. "Das ist der falsche Weg. Gute Versorgung wird vor Ort organisiert,nicht in Berlin", betonte Heß.AOK-Vorstandschef Ackermann kündigte an, dass die AOK NORDWEST auch künftigihren Versicherten ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis mit vielenZusatzleistungen, einen kundennahen Service und innovative Versorgungsformenbiete. Mit der Einführung des individuellen Gesundheitsbudgets von bis zu 500Euro Anfang dieses Jahres können alle AOK-Versicherten weitere exklusiveMehrleistungen in Anspruch nehmen. Dazu gehört die professionelle Zahnreinigung,Osteopathie, Reiseschutzimpfungen oder Sonderleistungen bei Schwangerschaft.Außerdem plant die AOK NORDWEST, ihre digitalen Kommunikationskanäle weiterauszubauen und moderne Lösungen für eine schnelle und mobile Kommunikation imSinne des Kunden zu schaffen. Schon heute nutzen mehrere tausend Versicherte dieAngebote des Online-ServiceCenters www.meine.aok.de.AOK NORDWEST im ProfilDie AOK NORDWEST mit Sitz in Dortmund zählt mit 2,9 Millionen Versicherten(davon 2,2 Millionen in Westfalen-Lippe und fast 700.000 in Schleswig-Holstein)zu den zehn größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. DasHaushaltsvolumen beläuft sich auf 10,8 Milliarden Euro. Über 95 Prozent dergeplanten Ausgaben werden direkt in die Gesundheit der Versicherten investiert.Pressekontakt:Jens Kuschel, PressesprecherAOK NORDWEST - Die Gesundheitskasse.Kopenhagener Straße 1, 44269 DortmundTelefon 0800 2655-505528Mobil 01520-1566136E-Mail presse@nw.aok.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73028/4464467OTS: AOK NordWestOriginal-Content von: AOK NordWest, übermittelt durch news aktuell