Neues AIDA Magazin macht Lust auf Mittelmeer und Westeuropa

Rostock (ots) - Das Lebensgefühl des Mittelmeers und Westeuropasist Thema in der neuesten Ausgabe des AIDA Magazin. Es ist am 3. Mai2019 unter dem Titel "Traumhafte Orte unter der Sonne" erschienen. Sofacettenreich wie das Mittelmeer sind auch die Berichte, Portraitsund wunderschönen Landschaftsaufnahmen. Die Leser erhalten oftungeahnte Einblicke in das Leben an Bord und zu verschiedenstenDestinationen in Portugal, Spanien, Frankreich, Italien,Griechenland.Was hat es mit der Farbe Blau in Griechenland auf sich? Warumwaren die Skulpturen der Antike bunt? Wieso kann man in Lissabonviele Hauswände mit Fließenkunst bestaunen? Diese und viele weitereThemen werden im aktuellen AIDA Magazin vorgestellt.So erzählt Maßschuhmacherin Saskia Wittmer von ihrem Handwerk, dassie in Florenz betreibt. Sound Operator Isabell Bernhardt sprichtüber ihren Job auf AIDAdiva und verrät, wie ihr der Zufall zumberuflichen Glück verhalf. Schauspieler Wanja Mues, der im Rahmen derReihe "Prominente lesen" regelmäßig an Bord der AIDA Schiffe ist,spricht über seine erste AIDA Reise sowie überraschende Traumziele -und warum er gern einen Bösewicht an Bord spielen würde.Darüber hinaus erhalten Leser hilfreiche Tipps rund um das Reisenmit Kindern oder das Gestalten eines Reisetagebuchs. Abgerundet wirddas AIDA Magazin mit digitalen Inhalten, auf die man via AIDA Appzugreifen kann. So können interessierte Leser beispielsweise einenlyrischen Spaziergang durch das romantische Rom unternehmen, eineNacht mit Street-Art-Künstlern in Barcelona verbringen oder spannendeEinblicke hinter die Kulissen der Shows an Bord erhalten.