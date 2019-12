Neuerungen im Bereich Mobilität für 2020 / Diese Verkehrsregeln und Vorschriften treten im nächsten Jahr in Kraft

München (ots) - Das neue Jahr bringt für Verkehrsteilnehmer auch in 2020 neueRegelungen, Gesetze und Beschlüsse - etwa Änderungen an derStraßenverkehrsordnung (StVO). Unter anderem diese Neuerungen sind geplant:härtere Strafen für das Durchfahren der gebildeten Rettungsgasse, höhereBußgelder für Halten in zweiter Reihe (55 Euro) und mehr Rechte und Schutz fürRadfahrer. Der Bundesrat wird abschließend über diese Vorschläge und einigeÄnderungsanträge am 14.02.2020 entscheidenNeu ist auch die Möglichkeit zur dauerhaften Absenkung des Mindestalters beimFührerschein der Klasse AM auf 15 Jahre. Diese Änderung trat zum 6.12.2019 inKraft. Ob und wie die einzelnen Bundesländer die Reglung umsetzen, wird das Jahr2020 zeigen. Außerdem wird es im nächsten Jahr voraussichtlich einehöchstrichterliche Klärung im VW-Abgasskandal geben. Zudem sind erste Ergebnisseder laufenden Musterfeststellungsklage gegen VW zu erwarten.Auch im Bereich Elektromobilität tut sich 2020 einiges. Der aktuelle Zuschussfür E-Autos unter 40.000 Euro soll von 4.000 auf 6.000 Euro und fürPlug-In-Hybride von 3.000 auf 4.500 Euro steigen. Für Autos (Listenpreis über40.000 bis maximal 65.000 Euro) ist ein Umweltbonus von 5.000 Euro für reinelektrische und 3.750 Euro für Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge geplant. Der Umweltbonuswird weiterhin jeweils zur Hälfte von der Bundesregierung und von der Industriefinanziert. Außerdem will die Bundesregierung mehr öffentlich zugänglichenLadestationen. Statt aktuell 21.100 sollen es in den nächsten zwei Jahren rund50.000 werden.Eine Universalschlichtungsstelle des Bundes soll zum 1. Januar 2020 die Arbeitaufnehmen: Damit sollen Streitigkeiten außergerichtlich beigelegt werden können,für die es keine branchenspezifische private oder behördlicheVerbraucherschlichtungsstelle gibt.Änderungen im Ausland:Spanien- Höchstgeschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften (bei Straßenmit einer Spur je Fahrtrichtung) soll landesweit auf 30 km/hbegrenzt werden.- Wer auf Schnellstraßen (90 km/h) ab 21 km/h zu schnell unterwegs ist, mussstatt bisher 100 Euro eine Buße von 300 Euro zahlen.Italien- Kindersitze in inländischen Pkw müssen bereits mit Alarmsystemenausgestattet sein. Sanktionen sollen frühestens ab März 2020verhängt werden.- Handyverstöße werden härter geahndet: Das Bußgeld steigt auf über 400Euro. Außerdem droht ein Fahrverbot von sieben bis 30 Tagen. ImWiederholungsfall sind sogar bis zu drei Monate möglich.Großbritannien- Verschärfung der Handynutzung am Steuer: Zukünftig darf dasTelefon nicht mehr in die Hand genommen werden. Sonst drohen bis zu200 Pfund Strafe oder sechs Punkte.- In Bristol sollen nach einem strengen Luftreinhalteplan alleDieselfahrzeuge in Privatbesitz ab März 2021 zwischen 7.00 und 15.00 Uhraus der Innenstadt verbannt werden.- Für die Londoner Umweltzone (LEZ) gelten ab dem 26. Oktober 2020 strengereEmissionsnormen für schwerere Fahrzeuge.- Auf Gehwegen zu parken ist aktuell nur in London untersagt. Schottlandmöchte dies in 2020 nun ebenfalls verbieten.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7849/4474811OTS: ADACOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell