Neuerung von Microsoft: LinkedIn Profile Targeting für Microsoft Advertising

Braunschweig (ots) - Nachdem Microsoft vor zwei Jahren dasNetzwerk LinkedIn gekauft hat, launcht Microsoft nun das LinkedInbasierte Profile Targeting für die Werbeplattform MicrosoftAdvertising.LinkedIn - Die Trumpfkarte von MicrosoftDie Möglichkeit LinkedIn Zielgruppen anhand von Profildatenanzusprechen, gibt es zukünftig nur bei Microsoft Advertising ehemalsBing Ads. Die Funktion bietet Werbetreibenden neue Möglichkeiten inder Zielgruppenansprache. Da Microsoft LinkedIn besitzt, wird GoogleAds diese Funktion voraussichtlich nicht anbieten können. MarianWurm, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der LöwenstarkOnline-Marketing GmbH, ist sich sicher, dass dies zukünftig zu einemWettbewerbsvorteil von Microsoft Advertising werden kann.Karrierenetzwerk wird neues Spielfeld für Online MarketingDas LinkedIn Profile Targeting kann mit Hilfe von MicrosoftAdvertising auf Kampagnen- oder Anzeigengruppenebene angewendetwerden. Potentielle Kunden können nach ihrem Unternehmen, ihrerBranche und ihrer Stellenfunktion adressiert werden. Verfügbar istdas Zielgruppen-Targeting für Suchkampagnen, Kampagnen mitdynamischen Suchanzeigen, Microsoft Shopping Campaigns undZielgruppenkampagnen. Die entscheidenden Vorteile der neuenTargeting-Option liegen für Marian Wurm auf der Hand: "Vor allemWerbetreibende im B2B-Bereich profitieren durch die präziseZielgruppenansprache. Klick-Gebote individuell für spezifischeUnternehmen, Branchen oder Berufsgruppen anzupassen und diePPC-Werbung zielgruppengenau auszusteuern, ermöglichen eine maximaloptimierte Auslastung des Kampagnenbudgets."Das Soziale Netzwerk LinkedIn kann laut Statistiken inzwischenmehr als 610 Millionen registrierte Nutzer aufweisen (Stand Januar2019). Einhergehend mit den Nutzerzahlen steckt viel Potential in demBusiness Netzwerk. Die Wahrscheinlichkeit, dass die eigenenB2B-Kunden auf LinkedIn erreicht werden können, ist immens hoch. Ausdiesem Grund bietet das Profile Targeting Unternehmen eine spannendeund wirkungsvolle Werbemöglichkeit.Über die LöwenstarkDie Löwenstark-Gruppe (www.loewenstark.com) gehört mit über 5.000Kundenprojekten in 18 Jahren zu den erfahrensten und erfolgreichstenAgenturen für Online-Marketing in Zentraleuropa. Rund 150 Mitarbeiterarbeiten an zehn Standorten in allen Disziplinen desOnline-Marketings für nationale und internationale Kunden. Dabeiwerden Teillösungen wie Suchmaschinen-Optimierung, Affiliate-,E-Mail-, Social Media- und Mobile-Marketing oder auch GoogleAdwords-Kampagnen angeboten. Der Schwerpunkt jedoch liegt aufGesamtansätzen unter Berücksichtigung sämtlicher erforderlicherTools.Pressekontakt:Löwenstark Online-Marketing GmbHPetzvalstraße 3838104 BraunschweigTelefon: +49/531/213 605 500Telefax: +49/531/213 605 795 00E-Mail: kontakt@loewenstark.comhttps://www.loewenstark.comOriginal-Content von: Löwenstark Online-Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell