Neueröffnung des größten Schokoladenhauses der Welt am 10. und 11. November in Berlin / Purer Schokoladengenuss auf über 1.500 m2 und drei Etagen im Rausch Schokoladenhaus (FOTO)

Berlin (ots) -Berliner Original feiert beste Schokolade seit 1918! Ihr100-jähriges Jubiläum feiert die Berliner Schokoladen-ManufakturRausch am 10. und 11. November mit der Neueröffnung des größtenSchokoladenhauses der Welt, dem Rausch Schokoladenhaus am BerlinerGendarmenmarkt. Auf über 1.500 m2 und drei Etagen können Besucher mitvielen einzigartigen Highlights die Welt der Edelkakao-Schokoladeentdecken und genießen.Im 'Schokoladen-Geschäft' begrüßt Familie Rausch die Besucher mitüber 200 Pralinen und feinsten Schokoladen-Kreationen an der längstenPralinentheke der Welt. Die beliebten Schaustücke aus Schokolade, wiedas Brandenburger Tor und der Fernsehturm, ergänzt Rausch um weitereBerliner Ikonen, wie den Berliner Bären und die Siegessäule. DieBerliner Schokoladen-Skyline ist vor einer Multimediawand dasperfekte Fotomotiv für Touristen aus aller Welt.Ein ganz neues Highlight ist die audiovisuelleErlebnis-Ausstellung 'Plantagenwelt' in der ersten Etage desSchokoladenhauses. Hier macht Rausch das Thema Edelkakao-Schokolademit modernster Technik und spannenden Geschichten erlebbar. Besucherstehen beispielsweise mittels einer Klimakammer mitten im tropischenUrwald und in Costa Rica auf der eigenen Edelkakao-Plantage vonRausch. Sie erleben hier mit allen Sinnen, wie aus einer Kakaofruchtdie Edelkakao-Schokolade wird, die sie im gesamten Schokoladenhausgenießen können.Das 'Schokoladen-Café' mit Live Patisserie in der zweiten Etagedes Schokoladenhauses bietet einen exklusiven Blick auf einen derschönsten Plätze Europas - den Gendarmenmarkt. In der Live-Patisseriefertigen Chocolatiers täglich ausgefallene Variationen ausEdelkakao-Schokolade - verfeinert mit purem Rohkakao. Das Besonderedabei: Gäste nehmen an der einzigartigen Circle Bar Platz und wie imSchlaraffenland fahren ausgefallensteEdelkakao-Schokoladen-Kreationen in herzhaften und süßen Variantenvorbei. Der Gast hat nur noch die Qual der Wahl - welches der kleinenWunderwerke darf es sein?Persönliche Termine für exklusive Vorab-Besichtigungen mit demGeschäftsführer Robert Rausch können in der Kalenderwoche 45individuell vereinbart werden.Pressekontakt:Rausch GmbHDaniela TuléziTelefon: +49 30 75788 2452Mobil: +49 151 51789925dtulezi@rausch.dewww.rausch.deOriginal-Content von: Rausch GmbH, übermittelt durch news aktuell