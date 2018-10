Neueröffnung des 4*S Hotels Bergfried mit Wasserpark, Kinderland und dem größten Infinity-Skypool von Tux - BILD

Zum 60jährigen Jubiläum eröffnet das renommierte Tiroler Hotelam 14.12.2018 mit erhöhter Zimmeranzahl, einem erstklassigenAngebot und zahlreichen Innovationen.Tux (ots) - "Der Umbau und Erweiterungsbau auf 70 Zimmer und 142Betten war die größte Weiterentwicklung in der 60-jährigen Geschichteunseres Betriebes. Jeder Bereich des Hotels wurde entweder neuerrichtet oder auf den aktuellsten Stand der Technik gebracht", freutsich Werner Stock für die ganze Familie, die aktiv im Hotelverschiedene Bereiche betreut. Bereits 2011 wurde mit den Planungenbegonnen, um im Rahmen einer technischen Meisterleistung den Neubau2018 perfekt in die umgebende Bergwelt und das Lanersbacher Ortsbildeinzufügen. Besonderer Wert wurde bei der Errichtung der neuen 14Familienappartements des Aktiv Lifestyle Wellness Hotels auf dievariable Gestaltung, wie durch den Einbau von Verbindungstürengelegt. Stock: "Wir konnten unser Gesamtangebot stark erhöhen undalle zusammengehörende Einheiten auf einer Ebene konzentrieren. Vonden Zimmern über die Küche, Restaurant und Stuben bis zumWellnessbereich mit der Wasserwelt und zum Kinderland sind alleBereiche komplett neu."Der größte Infinity-Skypool im TuxertalZum Sommerstart 2019 öffnen sich Gästen des 4*S Hotels Bergfriedtraumhafte Ausblicke auf das Tuxertal. Auf dem Dach des Hotels lässtsich dann bei angenehmen Temperaturen auf einer Länge von 16 Meternim Infinity-Skypool schwimmend die Berglandschaft genießen. Wermöchte, taucht im Pool einfach unter und bestaunt die Umgebung durchdie einzigartige Glasumfassung.Neue Bereiche im 4*S Hotel BergfriedMit vier neuen Schwimmbecken entstand eine für das hintereZillertal einzigartige Wasserwelt. Der 2.100 Quadratmeter großeWellnessbereich, mit einer 300 Quadratmeter großen Wasserfläche undzahlreichen neuen Saunen garantiert Spaß und Entspannung zu jederJahreszeit. Ein besonderes Highlight stellt neben der neuenEventsauna die Textilsauna beim Schwimmbad für Familien dar. Kinderkönnen hier nun gemeinsam mit ihren Eltern die wohlige Wärmegenießen. Das zweistöckige Spielezimmer mit Kinderbetreuung bringtauf den beiden Ebenen jede Menge Spiel und Spaß für verschiedeneAltersstufen, der sich im neuen 200 Quadratmeter großen ActionWasserpark mit Wasserrutsche fortsetzt. Wer es sportlich mag, findetauf 225 Quadratmetern im neuen Fitnessstudio ein Bewegungsangebot fürjeden Bedarf.Einmal die Woche kann, wer möchte, aus dem neuen Restaurantbereichin die Küche wechseln. Am Chefs Table in der Küche verwöhntKüchenchef Sebastian direkt an seinem Arbeitsort seine Gäste. Füralle Wintersportler wird es besonders bequem: ein eigener Skiverleihim Hotel liefert die gesamte Ausrüstung direkt vor Ort.Um- und Neubau als technische Meisterleistung"Aufgrund der Lage im Ort war die gesamte Bauphase eine absolutetechnische Meisterleistung. Die umliegenden Häuser wurden mit einemspeziellen Druckspritzverfahren gesichert. Auf der Bergseitebefestigten die Baufirmen den 36 Meter hohen Hang mit Spritzbeton",erzählt Werner Stock. Neben zahlreichen Betonlieferungen wurden über100.000 Meter Kabel verlegt und 2.500 Kübel Farbe auf den Wändenaufgetragen. 94 WLAN-Router sorgen zusammen mit dem Glasfaserkabelfür einen hervorragenden WLAN-Empfang. Unter der Bauleitung vonGeisler & Trimmel setzten bekannte heimische Firmen wie Felbermayr,Porr, Rieder, Sporer und Eberharter sämtliche Maßnahmen innerhalbkürzester Zeit um.Ein echter Tiroler FamilienbetriebSeit der Gründung des Hotels Bergfried arbeitet nun bereits diedritte Generation der Familie Stock im Unternehmen. Neben HotelierWerner Stock, der auch gerne in der hauseigenen Bar zur Gitarregreift, kümmern sich seine Gattin Marion und Juniorchef Franz um alleBedürfnisse der Gäste. Sohn Sebastian bringt als Küchenchefkulinarische Höhepunkte auf den Teller. Der bekannte ProfisnowboarderWerni Stock führt Hotelgäste bei den Bike-, Canyoning- und Bergtourenzu den schönsten Plätzen des Zillertals. Isabella und Anita betreuenRezeption, Service und Bauernstuben. Benjamin und Mäggi Stock leitendie urige 400 Jahre alte Bergfriedalm. Und Lisa bringt die schönstenBilder des Hotels in alle Welt. Gemeinsam mit der Familie Stockkümmern sich nun insgesamt 65 Mitarbeiter um sämtliche Wünsche ihrerGäste.Über das 4*S Hotel Bergfried1958 begannen Werner Stocks Eltern, ausgehend von ihrerLandwirtschaft mit einer kleinen Pension, die ersten Gäste inLanersbach zu bewirten. Der Betrieb entwickelte sich laufend weiter,1969 wurde das erste Schwimmbad im hinteren Zillertal eröffnet. 1971erreichte das Hotel mit 60 Zimmern bereits eine stattliche Größe. Eswurde im Jahr 2000 nachträglich unterkellert, 2006 die Ferienvillaerbaut. 2009 wurde die 400 jährige Bergfriedalm erworben, die nun imZuge des Erweiterungsbaus direkt mit dem Hotel verbunden ist. 2017erfolgte die Erhöhung der Klassifizierung von 4* auf 4*S.