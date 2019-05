München (ots) - Der neue vbw Präsident Wolfram Hatz hat in seinerRede beim Festakt anlässlich des Stabwechsels seinem Vorgänger AlfredGaffal für seinen außerordentlichen Einsatz als Präsident gedankt.Vor über 800 geladenen Gästen im Bayerischen Hof forderte Hatz dieBundesregierung auf, sich nicht länger auf die Umsetzung einesKoalitionsvertrages zu beschränken, der für Schönwetterzeitengeschrieben wurde. "Wir brauchen dringend ein Update desKoalitionsvertrages, um der veränderten Großwetterlage gerecht zuwerden. Die Bundesregierung muss die Soziale Marktwirtschaft wiederzu ihrem Kompass machen. Soziale Marktwirtschaft heißt Solidarität,aber zuvor kommt die Eigenverantwortung. Das heißt Fördern, aber ebenauch Fordern. Das heißt Gerechtigkeit, aber eben auchGenerationengerechtigkeit."Nach den Worten des neuen vbw Präsidenten gilt es, Antworten aufdie drängenden Zukunftsfragen zu finden: "Unsere Aufgabe ist es, denWandel gut zu gestalten. Unternehmenspolitik muss immer aufNachhaltigkeit ausgerichtet sein. Nachhaltiges Wirtschaften bedeutetden Ausgleich zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Wir haben dieVersöhnung von Kapital und Arbeit und den sozialen Ausgleichgeschafft. In den nächsten Jahren muss es uns gelingen, Ökologie undÖkonomie zum Geschwisterpaar zu machen", sagte Hatz.Der vbw Präsident forderte mehr Investitionen, mehr Innovationen,mehr Infrastruktur. "Auf der anderen Seite brauchen wir wenigerWohlfahrtsstaat, weniger Wohlfühlreformen und wenigerWünsch-Dir-Was-Politik. In diesem Sinne werden wir als vbw weiterklar die Stimme erheben", so Hatz.Pressekontakt:Andreas Ebersperger,Tel. 089-551 78-373,E-Mail: andreas.ebersperger@ibw-bayern.deOriginal-Content von: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft, übermittelt durch news aktuell