Neuer multifunktionaler Roboter-Arm DexArm von Rotrics hebt Kreativität auf neue Stufe

München/Shenzen (ots) - Rotrics (https://www.rotrics.com/) gibt die Markteinführung seines neuen multifunktionalen Roboter-Arms DexArm bekannt. Der Roboter-Arm ist modular aufgebaut und verfügt über eine enorme Vielseitigkeit. Der DexArm verfügt über verschiedene Aufsätze und macht es Herstellern dadurch so einfach wie möglich, Gegenstände zu bemalen und zu beschriften, 3D-Drucke anzufertigen und als optionales Feature Produkte mit Laser-Gravuren zu versehen. Die Aufsätze lassen sich schnell und einfach mit nur einem Handgriff austauschen.Der DexArm verfügt über eine hohe Wiederholgenauigkeit von 0,05 mm, eine hohe Geschwindigkeit von bis zu 300 mm/s sowie eine Nutzlastkapazität von bis zu 500 G. Der Roboter-Arm lässt sich über vielseitige Module erweitern, darunter ein Stifthalter, ein Saugnapf, ein Soft-Greifer, ein 3D-Drucker sowie optional ein Lasergravurgerät. Um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten, ist für die Laser-Gravuren auch eine Schutzhülle für den DexArm erhältlich. Mithilfe der nutzerfreundlichen Software lassen sich Projekte aller Art - von der Beschriftung über Gravuren bis hin zum 3D-Druck, ganz einfach verwirklichen."Seine Präzision sowie die Mischung aus Innovation und Technologie machen unseren neuen DexArm zum einzigartigen und vielseitigen Roboter-Arm für jede Branche. Mit ihm lassen sich Ideen so einfach zum Leben erwecken wie nie zuvor. Der DexArm hilft Herstellern auf einfachste Weise beim Zeichnen, Schreiben, Lasergravieren und 3D-Drucken. Seine größte Stärke ist seine Vielseitigkeit. Durch den modularen Aufbau bietet er für jede Branche passgenau die benötigten Funktionen", erklärt Wang Yong Xu, CEO von Rotrics.Preise und VerfügbarkeitAb heute bis zum 25. Dezember 2020 ist das Rotrics DexArm Luxury Kit zum Sonderpreis von EUR 999 (inkl. MwSt.) unter https://bit.ly/2IM1NZs erhältlich. Während dieser Verkaufsaktion werden alle Rotrics DexArm Luxury Kits mit zwei kostenlosen Zusatz-Kits geliefert: dem Kamera-Kit und dem Do-it-yourself-Kit.Bildmaterial können sie hier herunterladen: https://bit.ly/2Hq9VyAÜber RotricsRotrics (eine Marke der Shenzhen Saiwenbote Intelligent Technology Co., Ltd.) ist ein Technik-Start-up mit Sitz in Shenzen, China. Das Team besteht aus engagierten Ingenieuren und Designern, die über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Robotik, Open-Source-Hardware, Industriedesign und 3D-Druck verfügen. Die Gründer von Rotrics wollten verstehen, wie Schüler mit Robotern spielen und lernen, um so die nächste Generation fit für die digitale Zukunft zu machen. Lernen ist seit jeher Teil unserer Unternehmensphilosophie. Deshalb entwickeln wir inspirierende, fesselnde und effektive Lösungen für Schüler und Robotik-Fans, die die Art des Lernens verändern. Produkte zu entwickeln, die unseren Kunden helfen und ihre Ideen zum Leben erwecken, ist unsere Leidenschaft.Pressekontakt:Corinna Voss / Markus Wild / Annette Hermann+49 89 99 38 87 -30 / -52 / -51Corinna_Voss@hbi.de / Markus_Wild@hbi.de / Annette_Hermann@hbi.dehttps://www.hbi.de/Original-Content von: Rotrics, übermittelt durch news aktuell