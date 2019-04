Neuer kasachischer Präsident beginnt Rundreise durch die Provinzen, stellt Beziehung zu lokalen Gemeinden her

Nur-Sultan, Kasachstan (ots/PRNewswire) - Der neue Präsident vonKasachstan, Kassym-Jomart Tokayev, hat eine Rundreise durch dieProvinzen des Landes begonnen, um sich mit lokalen Gemeinden undArbeitern zu treffen. Dies ist Teil seiner Bemühungen, mit Menschenin diesem zentralasiatischen Land, dem weltweit neun größten, inKontakt zu kommen, und deren Probleme und Herausforderungen auserster Hand zu hören.Der Präsident startete seine Rundreise in Ostkasachstan, derführenden Industrie- und Agrarregion des Landes. Im vergangenen Jahrkonnte die Industrieproduktion eine Steigerung um 9,3% verzeichnen,was die Wirtschaft Kasachstans trotz des unsicheren globalenAusblicks ankurbelte.Nach dem Besuch eines Krankenhauses und einer lokalen Universitätam Samstag besuchte Herr Tokayev das Abay-Museum in Semey, das AbayKunanbaev, einem humanistischen Dichter aus dem 19. Jahrhundertgewidmet ist, dessen zukunftsweisende Vision von Kasachstan weithinanerkannt wird."Präsident Tokayev setzt sich dafür ein, unser Erbe zu schützen",so Bolat Zhunisbelow, Direktor des Abay-Museums. "Er sagte, dieKasachen müssen erkennen, dass unsere Vergangenheit zu unsererZukunft als moderne Nation passt."Der nahe gelegene berüchtigte Atomteststandort aus Sowjetzeiten inSemipalatinsk wurde 1991 von Nursultan Nazarbayev, dem erstenPräsidenten des Landes, geschlossen. Präsident Tokayev forderte dieBehörden von Semey auf, die Opfer der sowjetischen Atomtests zuunterstützen, den Bau eines nuklearmedizinischen Zentrums zubeschleunigen und ein neues Rehabilitationszentrum für Kinder zuerrichten.Bei einem Treffen mit der Öffentlichkeit in der RegionalhauptstadtUst-Kamenogorsk verwies der Präsident auch auf die Notwendigkeit,kleine und mittlere Unternehmen aufzubauen. "Gegenwärtig beträgt derAnteil der lokalen Unternehmen an der regionalen Wirtschaft nur 16Prozent", sagte er. "Die Schaffung neuer Unternehmen undArbeitsplätze steht bei uns ganz oben auf der Liste."Am Sonntag besuchte Herr Tokayev die Region Pavlodar im NordostenKasachstans. Nach einem Zusammentreffen mit den Einwohnern derregionalen Hauptstadt besuchte er die Pavlodar Oil ChemistryRefinery, eine der drei Raffinerien des Landes."Der Präsident traf sich mit unseren Mitarbeitern und gratulierteihnen zu ihren fortgesetzten Bemühungen, diese Raffinerie an derSpitze unserer Öl- und Gasindustrie von Weltklasse zu halten", soGeneraldirektor Ospanbek Alseitov.Kachsachstan verfügt über die größten nachgewiesenen Rohölreservenim kaspischen Raum, und die Produktion wird sich in den nächsten zehnJahren voraussichtlich auf mehr als 3 Millionen Barrel pro Tagverdoppeln.Präsident Tokayev besuchte darüber hinaus ein Jugendzentrum inPavlodar. "Kasachstan hat eine neue Phase auf seinem Weg zuFortschritt und Wohlstand eingeleitet", sagte er. "Unsere Jugendsteht an vorderster Front bei diesem Fortschritt, und wir werdenweiterhin Maßnahmen ergreifen, um sie zu fördern.Im März wurde der damalige Sprecher des Senats, Herr Tokajew,Präsident, nachdem Herr Nazarbayev nach fast 30 Jahren Amtszeit alsPräsident zurücktrat. Herr Tokayev rief eine schnellePräsidentschaftswahl für den 9. Juni aus, um Kontinuität undStabilität zu gewährleisten. Letzte Woche wählte der Kongress derregierenden Partei Nur Otan Herrn Tokayev einstimmig als seinenKandidaten. Neun Kandidaten haben sich bisher für die bevorstehendeWahl aufgestellt.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Karan SinghE-Mail: karan@brokenpot.comTelefon: +44-(0)7467-496-396Original-Content von: The Ministry of Foreign Affairs, Kazakhstan, übermittelt durch news aktuell