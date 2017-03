Neuer chemilumineszierender Random-Access-Assay für entzündliche Darmerkrankung eingeführt

San Diego (ots/PRNewswire) - Inova Diagnostics, ein weltweiterMarktführer für Autoimmun-Diagnosereagenzien und -systeme fürklinische Labore, freut sich, die Einführung von QUANTA Flash®Calprotectin anzukündigen - ein Assay, der die Diagnose vonentzündlicher Darmerkrankung (Inflammatory Bowel Disease, IBD)unterstützt und bei der Differenzierung von IBD und Reizdarmsyndrom(RDS) helfen kann. Der Assay ist nun in Gebieten verfügbar, in denenDiagnoseprodukte mit CE-Kennzeichnung vermarktet werden dürfen.QUANTA Flash Calprotectin ist einer der 32 CE-gekennzeichnetenAssays, der für BIO-FLASH® - ein chemilumineszierendesRandom-Access-Instrument - verfügbar ist und simultan mit anderenQUANTA Flash-Assays durchgeführt werden.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/237960/inova_diagnostics___autoimmune_chemiluminescent_analyzer.jpgDie präzise Erkennung von Calprotectinwerten kann Ärztenentscheidende Informationen bieten, um die angemessene Betreuung vonMillionen von Patienten zu ermitteln, die an Magen-Darm-Beschwerdenleiden. QUANTA Flash Calprotectin ist ein chemilumineszierenderImmunoassay für die quantitative Bestimmung von fäkalem Calprotectinin entnommenen humanen Stuhlproben.QUANTA Flash Calprotectin bietet eine präzise Quantifizierung miteinem analytischen Messbereich von bis zu 3.500 mg/kg und kann dortEinblicke geben, wo weiterführende Tests durchgeführt werden. MichaelMahler, PhD, Vice President of Research and Development für InovaDiagnostics, sagte: "Wir sind hocherfreut, diesen leistungsstarkenAssay einzuführen, um die steigende Nachfrage von Laboren aus allerWelt zu erfüllen. Magen-Darm-Schmerzen sind ein häufiger Grund, ausdem medizinische Hilfe in Anspruch genommen wird. Ungenaue Ergebnisseauf Untersuchungsebene können zu unnötigen Eingriffen und erhöhtenGesundheitsausgaben beitragen. QUANTA Flash Calprotectin kann durchseinen weit gefassten Dynamikbereich und seine hohe Genauigkeit dieVersorgung verbessern und gleichzeitig die Kosten senken."Informationen zu Inova Diagnostics, Inc.Inova Diagnostics ist ein Privatunternehmen mit Hauptsitz in SanDiego, Kalifornien, und ist Teil von Werfen, ein globaler Marktführerfür In-vitro-Diagnostika (IVD), der sich langfristig dafür einsetzt,für eine bessere Patientenbetreuung hochwertige, innovative Lösungenfür Krankenhäuser und klinische Labore bereitzustellen. InovaDiagnostics stellt IVD-Systeme und Reagenzien fürAutoimmunerkrankungen her, die weltweit verwendet werden, und giltals führend im Bereich Entwicklung und Kommerzialisierung neuartigerAutoimmun-Technologien und diagnostischer Marker.Informationen zu QUANTA Flash CalprotectinQUANTA Flash Calprotectin ist ein chemilumineszierenderImmunoassay für die quantitative Bestimmung von fäkalem Calprotectinin entnommenen humanen Stuhlproben. Erhöhte Werte von fäkalemCalprotectin können in Verbindung mit klinischen Befunden und anderenLabortests bei der Diagnose von entzündlicher Darmerkrankung (Colitisulcerosa und Morbus Crohn) sowie bei der Differenzierung von IBD undReizdarmsyndrom helfen.Informationen zu BIO-FLASHBIO-FLASH ist ein chemilumineszierendes Random-Access-Instrumentfür Labore für Autoimmunerkrankungen, das in gerade einmal 30 MinutenErgebnisse liefert. BIO-FLASH bietet einen weit gefasstenanalytischen Messbereich und eine präzise Quantifizierung fürverlässlichere Ergebnisse. BIO-FLASH ist ein richtungsweisenderSchritt für das jemals schnellste und genaueste interne Durchführenvon Routine-, Spezial- und STAT-Immuntests.Pressekontakt:Inova Diagnostics, Inc.Ein Unternehmen von WerfenTel.: +1 858 586 9900Original-Content von: INOVA Diagnostics, übermittelt durch news aktuell