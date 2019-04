Neuer Zuschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung: Modellprojekte Smart Cities

Finanztrends Video zu



Frankfurt (ots) -- Neue Förderung des Bundesministeriums des Innern, für Bau undHeimat- 750 Mio. EUR für 50 Modellprojekte über zehn Jahre geplant- Bewerbung für die erste Staffel bis zum 17. Mai 2019 aufwww.smart-cities-made-in.deMit den "Modellprojekten Smart Cities" unterstützen dasBundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und die KfW dieKommunen bei der Gestaltung des digitalen Wandels. In den nächstenzehn Jahren sollen ca. 750 Mio. EUR in vier Staffeln für rund 50Modellprojekte bereitgestellt werden. Für die erste Staffel mit rundzehn Modellprojekten stehen aus dem Bundeshaushalt 2019 etwa 170 Mio.EUR zur Verfügung.Anne Katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesministerium desInnern, für Bau und Heimat: "In den Städten und Gemeinden trifft dieDigitalisierung auf den Alltag der Menschen. Die Kommunen sinddeshalb der ideale Ort, um den digitalen Wandel aktiv zu gestalten.Mit den Modellprojekten Smart Cities wollen wir dieDigitalisierung zum Nutzen der Menschen und gemeinsam mit denAkteuren vor Ort gestalten. Das stärkt die regionale Wirtschaft,fördert hochwertige Arbeitsplätze und macht die Kommunen nochlebenswerter."Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe, sagt:"Mit der Förderung von Modellprojekten Smart Cities leisten Bund undKfW einen Beitrag zur digitalen Transformation Deutschlands. UnserZiel dabei ist, über den Kreis der geförderten Kommunen hinausLerneffekte für andere Kommunen anzustoßen und eineMultiplikatorwirkung zu erzeugen."Grundlage für die Förderung bildet die Smart City Charta derNationalen Dialogplattform Smart Cities. Die Modellprojekte SmartCities sollen integrierte Konzepte entwickeln und erproben, wie dieLebensqualität der europäischen Stadt in die digitale Zukunftübertragen werden kann. Dazu soll die Digitalisierung in den Kommunenstrategisch, fachübergreifend und im Sinne einer integriertenStadtentwicklung angegangen werden.Eine wesentliche Komponente der Förderung ist der Wissenstransferzwischen den Modellprojekten, aber auch mit nicht unmittelbargeförderten Kommunen sowie nationalen und internationalen Experten,damit die erlangten Ergebnisse und Erfahrungen in die Breite getragenwerden und für alle ein größtmöglicher Lerneffekt entsteht.Dem neuen Förderangebot ist deshalb ein Wettbewerbsverfahrenvorgeschaltet. Interessierte Kommunen können sich bis zum 17. Mai2019 auf der Website www.smart-cities-made-in.de für eine Förderungbewerben. Die Auswahl der Modellprojekte wird Anfang Juli 2019 aufBasis von Fachgutachten durch eine Expertenjury getroffen.Weitere Informationen finden Sie auf: www.bmi.bund.de/smart-citiesund http://ots.de/gddtRKPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM)Wolfram SchweickhardtTelefon: +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,wolfram.schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell