Neuer ZQP-Report Pflege und digitale Technik veröffentlicht

Berlin (ots) - Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) hat seinen neuenReport "Pflege und digitale Technik" veröffentlicht. Das kostenlose Buch bietetein umfassendes Themenpanorama und geht der Frage nach, welche Rolle digitaleTechnik in der Pflege zukünftig spielen kann, welche Chancen aber auch welcheHerausforderungen dabei bestehen.Die Zahl älterer pflegebedürftiger Menschen wird in den kommenden Jahrzehn-tenweiter erheblich steigen. Gleichzeitig wächst die Pflegelücke. Zu wenige jungeMenschen werden voraussichtlich auch zukünftig den Pflegeberuf ergreifen, dasfamiliale Pflegepotenzial wird absehbar schrumpfen. Schon heute ist diePflegekrise spürbar. Es stellt sich also die Frage, wie in Zukunft eine sichereund gute pflegerische Versorgung gewährleistet werden soll.Zur Bewältigung dieser Herausforderung beizutragen, haben digitale Anwendungenrelevantes Potenzial. Doch es gibt auch Stimmen, für die zugewandte Pflege undsachliche Technik nicht zusammenpassen. Im Pflege-Diskurs ist darum oftVerunsicherung zu spüren. Gleichzeitig sind Pflegefachleute, wie andereGesundheitsberufe auch, dringend gefragt, das Thema Digitalisierung imGesundheitswesen maßgeblich mitzu-gestalten.Der ZQP-Report bietet darum eine Einführung zum Thema digitale Technik in derPflege. Dabei stehen auch folgende Aspekte im Mittelpunkt: WelcheUnterstützungssysteme gibt es heute - und wie könnte die Pflege der Zukunftaussehen? Was ist dabei ethisch zu bedenken? Wie stehen Pflegefachleute undBevölkerung zum Technikeinsatz in der Pflege? Welche Kompetenzen undPartizipationsräume brauchen sie?Zu Annäherungen an diese Fragen tragen aktuelle Studienergebnisse, Analysen undEinschätzungen von Expertinnen und Experten im ZQP-Report bei:Forschungsergebnisse aus einem Kooperationsprojekt vonCharité-Universitätsmedizin und ZQP beleuchten etwa, wieweit technischeUnterstützungssysteme in der professionellen Pflege verbreitet sind und wiePflegefachleute über deren Einsatz denken. Zudem stellt eine ZQP-Analyse dar,welche Chancen und Probleme die Bevölkerung beim Thema Digitalisierung in derPflege sieht.Über die Bedeutung digitaler Kompetenzen in der Pflegeausbildung klärt Prof. Dr.Ursula Hübner von der Hochschule Osnabrück und Mitautorin der Empfehlung derFachgesellschaften zu digitalen Kernkompetenzen in Pflegeberufen auf.Prof. Dr. Claudia Müller von der Kalaidos Fachhochschule Schweiz und Mitgliedder Achten Altersberichtskommission erklärt, warum pflegebedürftige Menschen undPflegende stärker in den Entwicklungsprozess von digitalen Anwendungeneinbezogen werden müssen - aber auch, warum das nicht immer einfach ist.Wie die Pflegepraxis 2050 aussehen könnte, wenn die heute bereits existierendenTechnologien vollständig entwickelt wären, skizzieren Expertinnen und Expertendes Oldenburger Informatikinstituts OFFIS.Prof. Dr. Sami Haddadin, Direktor der Munich School of Robotics and MachineIntelligence, erläutert im Interview unter anderem, warum Roboterassistenten alsAlltagshelfer in einigen Jahren so selbstverständlich sein werden wie unsereheutigen Haushaltsgeräte und wie ein sicherer Einsatz gewährleistet werden kann.Worum es sich bei sozialen und emotionalen Robotern überhaupt handelt, welcheGeräte bereits heute zur Verfügung stehen und welche Erfahrungen im Einsatzgemacht wurden, beschreibt Prof. Dr. Barbara Klein, Sprecherin desForschungszentrums "FUTURE AGING" an der Frankfurt University of AppliedSciences.Welche ethischen Herausforderungen sich aus dem Einsatz digitaler Technik in derPflege ergeben, beleuchten die Medizinethikerin und Vorsitzende des EuropäischenEthikrates Prof. Dr. Christiane Woopen und der Gesundheitsökonom Marc Jannes -beide von der Universität Köln.PD Dr. Urs-Vito Albrecht, Leiter der Arbeitsgruppe MedAppLab am Peter L.Reichertz Institut für Medizinische Informatik an der Medizinischen HochschuleHannover, ordnet ein, wofür professionell Pflegende Pflege-Apps einsetzenkönnen, wie Pflegebedürftige sie nutzen können und was die wichtigstenQualitätskriterien sind.Der Report kann kostenlos über die Webseite des ZQP bestellt und als PDF-Dateidirekt heruntergeladen werden: www.zqp.de/bestellen.Pressekontakt:Torben LenzTel.: 030 275 93 95 - 15E-Mail: torben.lenz@zqp.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/80067/4450503OTS: Stiftung Zentrum für Qualität in der PflegeOriginal-Content von: Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege, übermittelt durch news aktuell