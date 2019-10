Mainz (ots) -Zwei Frauen, zwei Männer, vier höchst unterschiedlichePersönlichkeiten - das ist das "Das Quartett", das Team vom K14, derMordkommission Leipzig. Die erste Folge der neuen Samstagskrimireihesendet das ZDF am 12. Oktober 2019, 20.15 Uhr (in der ZDFmediathek zusehen ab Freitag, 11. Oktober 2019). In den Hauptrollen spielen AnjaKling, Annika Blendl, Shenja Lacher und Anton Spieker. Das Drehbuchschrieben Friedrich Ani und Ina Jung. Regie führt Vivian Naefe. Inder ersten Folge mit dem Arbeitstitel "Der lange Schatten des Todes"spielen neben anderen Anneke Kim Sarnau, Robert Gallinowski, KirstenBlock, Golo Euler und Nadja Bobyleva. Als Gäste dabei sind Simon Böerund Peter Benedict.Maike Riem (Anja Kling) hat die K14 gegen alle Widerständedurchgeboxt und ist die Leiterin des Teams. Sie hat ihre Mitarbeiternach ihren jeweils speziellen "Skills" ausgesucht. Mithilfe derneusten Technik, der 3D-Tatortbegehung, und der speziellenmenschlichen Fähigkeiten der einzelnen Kommissare sind sie einunschlagbares Team.In ihrem ersten Fall wird am Ufer des Leipziger Elsterbeckens dieLeiche des ehemaligen Großbäckereibetreibers Franko Bleich entdeckt.Die Leiche sollte vermutlich im Fluss landen, doch der Täter wurdegestört. "Das Quartett" nimmt die Ermittlungen auf.Franko Bleich wurde offensichtlich erdrosselt. Als Täter kommenneben seiner Ex-Frau und seiner derzeitigen Lebensgefährtin aucheinige Väter aus Franko Bleichs Nachbarschaft infrage. Sieverdächtigen ihn, ihre Kinder sexuell missbraucht zu haben.Zahlreiche Hinweise und Befragungen lassen darauf schließen, dass derNachbarschaftsstreit wohl schon etwas länger schwelt. Eine seltsameWendung nimmt der Fall, als die Polizisten herausfinden, dass Bleichfünf Jahre zuvor in einen tödlichen Autounfall verwickelt war.Redakteur/AnsprechpartnerAnsprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/sokoleipzighttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell