Köln (ots) -Im Januar dieses Jahres hat Yello seinen neuen Marktauftrittpräsentiert - mit neuem Logo, Claim und Design. Im Zuge dessen wurdejetzt auch der Yello Shop komplett neu gestaltet. Das Konzept: Einklares, kundenfreundliches Design und ausgewählte Technik-Produktevon namhaften Herstellern zu fairen Preisen. Einkaufen kann im neuenYello Shop jeder - egal ob Yello Kunde oder nicht."Für uns steht das Kundenerlebnis an erster Stelle. Wir zeigen mitdem Shop: Yello bietet mehr als nur eine sichere Strom- undGas-Versorgung mit ausgezeichnetem Service", erklärt ClaudiaTillmann, Leiterin Brand Experience bei Yello. "Der Shop wird künftigneben der Yello Webseite, dem Unternehmens-Blog und der Service-AppkWhapp eine wichtige Online-Plattform für die Neukundenansprache undKundenbindung sein."Zum Start des neuen Online-Shops bietet Yello rund 1.000ausgewählte Produkte aus den Bereichen Elektronik und Technik an, wiezum Beispiel Smartphones, Tablets, tragbare Bluetooth-Lautsprecher,Fitness-Armbänder sowie Zubehör. In den nächsten Monaten wird dasSortiment kontinuierlich erweitert. Dann soll es auch möglich sein,die Yello Bundle-Produkte, also Strom- oder Gasvertrag in Kombinationmit einer Hardware oder einer Geräteversicherung, über denOnline-Shop zu beziehen.Der neue Yello Shop basiert auf einer Lösung des deutschenShopsystem-Herstellers Shopware, dem deutschlandweiten Marktführer imBereich E-Commerce-Software.Über Yello.Yello ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AGund gehört mit einer Markenbekanntheit von über 90 Prozent (gest.,GfK, 2016) zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland.Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf https://www.yello.de| https://www.yello.de/mehralsdudenkst | https://yelloshop.de/ |https://www.youtube.com/yellostrom |https://www.facebook.com/yello.de | https://www.twitter.com/yello_de.