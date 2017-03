Neuer Vorstand bei Thüringens mitgliederstärkstem Pflegeverband / Mitgliederversammlung der bpa-Landesgruppe Thüringen

Erfurt (ots) - Mit großer Mehrheit haben die mehr als 220ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen im bpa ThüringenMargit Benkenstein im Amt der Vorsitzenden, Astrid Regel alsstellvertretende Vorsitzende und die weiteren Vorstandsmitgliederbestätigt sowie zwei neue Vorstandsmitglieder hinzugewählt. Seit 2015wuchs die Zahl der Mitglieder um mehr als 17 Prozent. Zudem liegt dieZahl der Neueinstellungen von Fachkräften weit über dem ThüringerBranchendurchschnitt. Als wichtigste Aufgabe für ihre neuezweijährige Wahlperiode nennt Benkenstein den weiteren Kampf gegenFachkräftemangel und für höhere Gehälter für die Beschäftigten.In ihrem Grußwort sprach sich die bpa-Vizepräsidentin SusannePletowski vor den Mitgliedern u.a. für ein modernesEinwanderungsgesetz aus: "Nur so ist es möglich, gezielt Fachkräftefür die Pflege aus Drittstaaten wie Serbien, Bosnien oder denPhilippinen zu werben."Noch wird jede und jeder zweite der fast 100.000 Pflegebedürftigenin Thüringen von Angehörigen versorgt. Dieser Anteil nimmt aberweiter ab, bei gleichzeitiger Alterung der Gesellschaft, so dass derBedarf von qualifizierten Pflegekräften weiter steigt.Margit Benkenstein, die selbst Pflegeeinrichtungen in Gerstungenbetreibt, sieht die privaten Anbieter gut aufgestellt. Sie betreibenmehr als die Hälfte aller Einrichtungen in Thüringen. In die letzteWahlperiode des wiedergewählten Vorstands fielen viele Neuerungen inder Pflege, wie Entbürokratisierung der Pflegedokumentation, Gründungdes bpa-Arbeitgeberverbandes oder die Gesetze zur Pflegereform. Auchdie Erfahrungen mit ausländischen Fachkräften wurden intensiviert.Mit Blick auf die kommenden Jahre benennt Benkenstein dieHerausforderungen in der Thüringer Pflegelandschaft: "Kaum einBerufsfeld steht so im Licht der Öffentlichkeit, wie diePflegebranche. Das ist verständlich, da es hier um den persönlichstenBereich des Menschen geht und jeder Mensch für sich oder seineAngehörigen höchste Qualität und Menschlichkeit erwartet. Wir hoffen,dass die Pflegekassen endlich erkennen, dass nur durch angemessenePflegesätze konkurrenzfähige Löhne und Gehälter gezahlt werdenkönnen. Um den Beruf auch für Auszubildende attraktiv zu halten, mussdie Landesregierung endlich das Schulgeld für privateAltenpflegeschulen streichen."Auch in diesem Jahr wird sich der bpa Thüringen aktiv in denWahlkampf einbringen und diskutiert mit den Kandidatinnen undKandidaten am 29. August seine Wahlprüfsteine für die Bundestagswahl.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über220 in Thüringen) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Thomas Engemann, bpa-Landesbeauftragter, Tel.:0361/653 86 88, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell