Neuer Vorstand der AOK Nordost ist komplett / Generationswechsel an der Spitze der größten Krankenkasse in der Region geglückt

Berlin (ots) - Der neue Vorstand der AOK Nordost ist komplett. DerVerwaltungsrat hat heute in Berlin Hans-Joachim Fritzen zumStellvertreter gewählt. Er wird die künftige VorstandsvorsitzendeDaniela Teichert unterstützen, die bereits in der vorangegangenenSitzung im Dezember 2018 vom Verwaltungsrat gewählt wurde. Die neuenVorstände treten ihr Amt zum 1. Januar 2020 offiziell an. Derlangjährige Vorstand Frank Michalak steht aus Altersgründen dannnicht mehr zur Verfügung und übergibt zum Ende 2019 nach 13 Jahren ander Spitze der größten Krankenkasse der Region die Führung in jüngereHände.Neues Führungsduo steht für Generationswechsel an derKassen-Spitze"Der Generationswechsel an der Spitze der AOK Nordost ist damitgeglückt, um die erfolgreiche Arbeit einer der leistungsstärkstenKrankenkassen für ihre Versicherten in der Region fortzusetzen", sagtKnut Lambertin, alternierender Verwaltungsratsvorsitzender für dieVersichertenseite. "Wir sind überzeugt, dass der neue Vorstand dieAOK Nordost weiter konsequent auf den Weg zu einem modernenGesundheitsdienstleister ins digitale Zeitalter führen wird", sagtAlexander Schirp, alternierender Verwaltungsratsvorsitzender für dieArbeitgeberseite.Verlässlicher Ansprechpartner im GesundheitswesenFür Frank Michalak ist die Wahl des neuen Vorstandes eineBestätigung für den Kurs der AOK Nordost. "Mit Daniela Teichert undHans-Joachim Fritzen wird zugleich ein Signal der Kontinuität an diePolitik und Leistungspartner sowie an unsere Versicherten gesendet:Die Gesundheitskasse ist und bleibt erster Ansprechpartner imGesundheitswesen der Region und ein verlässlicher Begleiter unsererrund 1,8 Millionen Versicherten."Versorgung im ländlichen Raum steht im FokusDer Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung außerdem Fragen derVersorgung im ländlichen Raum diskutiert. Die größte Versorgerkassein der Region setzt sich für Projekte wie dem ambulant-stationärenVernetzungsprojekt StimMT in der Uckermark ein, fördertarztentlastende Ansätze wie die Assistentin agneszwei und VERAH undentwickelt beispielsweise telemedizinische Projekte für chronischHerzkranke. Mit der bundesweiten Kampagne Stadt.Land.Gesund. machtdie AOK darauf aufmerksam, wie wichtig derartige Projekte vor Ortsind. "Telemedizin, Videosprechstunden und nicht zuletzt das imNordosten bereits in Piloten erprobte digitale Gesundheitsnetzwerkwerden für eine optimale Versorgung gerade auf dem Land künftigunverzichtbar sein", betont Michalak.Kurz-Vita und Porträt von Hans-Joachim Fritzen:www.aok.de/nordost/pressePressekontakt:AOK Nordost - Die Gesundheitskasse, Matthias Gabriel, Pressesprecher,Tel.: 0800 265 080 - 22202, E-Mail: presse@nordost.aok.deOriginal-Content von: AOK Nordost, übermittelt durch news aktuell