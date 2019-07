Neuer Vanilleeistest der Stiftung Warentest zeigt: Oft mehr Luft in der Packung als Eiscreme

Berlin (ots) - Ein heute veröffentlichter Vanilleeistest derStiftung Warentest weist einmal mehr auf eine Problematik hin, dievielen Verbraucherinnen und Verbrauchern beim Eiscremekauf nichtbewusst ist:Hersteller von industriell gefertigtem Speiseeis fügen IhrenProdukten im Produktionsprozess häufig sehr viel Luft hinzu. So wirddas Speiseeis besonders cremig, doch vor allem wird auf diese Weisean teuren Zutaten gespart. "Verbraucher werden so an der Naseherumgeführt und Hersteller von besonders hochwertigem Speiseeis, dieauf übermäßigen Lufteinschlag verzichten, werden benachteiligt", sagtOlaf Höhn, Sprecher der Allianz für Qualitätsspeiseeis.Da der Grundpreis von Speiseeis in Deutschland aufgrund einernationalen Ausnahmeregelung nach Volumen angegeben wird, wirkt stark"aufgeblasenes" Speiseeis besonders günstig im Vergleich zuqualitativ hochwertigem Speiseeis. Olaf Höhn: "DieseVerbrauchertäuschung muss ein Ende haben. Als Allianz fürQualitätsspeiseeis setzen wir uns deshalb für eineGrundpreiskennzeichnung nach Gewicht ein, wie sie bereits in vielenanderen europäischen Ländern Praxis ist."Eine Chance für mehr Transparenz bei der Speiseeiskennzeichnungbietet die laufende Überarbeitung der Fertigpackungsverordnung desBundeswirtschaftsministeriums. "Wir hoffen hier auf eineverbraucherfreundliche Lösung", so Olaf Höhn.Allianz für QualitätsspeiseeisDie Allianz für Qualitätsspeiseeis ist ein Zusammenschluss vonHerstellern von qualitativ hochwertigem Speiseeis. Uns vereint derAnspruch an höchste Produktqualität und Transparenz gegenüber unserenKundinnen und Kunden. Unser Speiseeis stellen wir aus wenigenausgesuchten Zutaten und mit sehr geringem Lufteinschlag her. InAbgrenzung zu den Branchenverbänden setzen wir uns daher für dieAbschaffung der nationalen Ausnahmeregelung zur Kennzeichnung vonSpeiseeis nach Volumen ein. Wir teilen die Auffassung vonVerbraucherschützern, dass ein sinnvoller Produktvergleich vonSpeiseeis für Verbraucherinnen und Verbraucher nur dann möglich ist,wenn sich die Grundpreiskennzeichnung auf das Produktgewicht bezieht.Pressekontakt:Allianz für Qualitätsspeiseeisc/o InterelAnsprechpartnerin: Sabrina GöddertzKarlplatz 7, 10117 BerlinTel.: +49 (0)30 288 829 21E-Mail: sabrina.goeddertz@interelgroup.comOriginal-Content von: Allianz für Qualitätsspeiseeis, übermittelt durch news aktuell