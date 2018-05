Neuer VW-Konzernchef Diess legt Rechenschaft vor Aktionären ab

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Erstmals muss sich Volkswagen -Konzernchef Herbert Diess in seiner neuen Rolle den Aktionären stellen.



Der weltgrößte Autobauer muss auf der Hauptversammlung am Donnerstag (10.00 Uhr) in Berlin trotz Milliardengewinnen und Rekordabsatz mit dem Gegenwind der Anteilseigner rechnen. Allzu große Unruhe drohe aber voraussichtlich nicht, erwartet NordLB-Analyst Frank Schwope. Fragen werde es wohl zum unerwarteten Wechsel an der Konzernspitze geben. Diess, bislang nur der Chef der Volkswagen-Kernmarke VW , übernahm von seinem Vorgänger Matthias Müller Mitte April die Führung des Konzerns.

Diess hatte angekündigt, sein Ziel sei es, beim größten Autohersteller der Welt das Tempo für Innovationen zu erhöhen. Es gehe um einen Wandel von VW hin zu einem Mobilitätskonzern. Die Autobranche ist mitten in einem umfassenden Veränderungsprozess hin zu alternativen Antrieben, mehr Vernetzung und autonomem Fahren. Dem bisherigen Konzernchef Müller soll intern Entscheidungsschwäche vorgeworfen worden sein.