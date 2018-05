Neuer Untersuchungsansatz bietet das Potenzial zur Reduzierung unnötiger Brustbiopsien

- Publikation im AJR definiert fortschrittliche statistischeMethoden, die mit diagnostischer Bildgebung eingesetzt werden können,um die Risikoklassifizierung von Brust-Verdichtungsherdenherabzustufen -San Antonio (ots/PRNewswire) - Das American Journal ofRoentgenology (https://www.ajronline.org/doi/abs/10.2214/AJR.17.18774?journalCode=ajr) veröffentlichte kürzlich Ergebnisse zustatistischen Methoden zur Herabstufung der Risikoklassifizierung vonBrust-Verdichtungsherden, um den Bedarf an unnötigen Brustbiopsien zureduzieren. Der Bericht wurde gemeinsam von Klinikern von SenoMedical und Mitarbeitern des Gesundheitszentrums der University ofTexas verfasst.1"Das wahrgenommene Risiko, eine Brustkrebs-Diagnose mitBrustbilduntersuchungen zu verfehlen, ist viel höher als das Risikoeiner falschen positiven Diagnose, was dazu führt, dass Fachleute fürBrustaufnahmen immer dann Biopsien empfehlen, wenn das Krebsrisikomehr als 2 % beträgt. Mitunter werden zusätzliche diagnostischeBrustbilduntersuchungen durchgeführt, um das Risiko auf weniger als 2% zu reduzieren, aber es ist schwierig, genau zu wissen, wie vieleRisiken selbst nach einer negativen bildgebenden Zusatzuntersuchungreduziert werden", sagte Dr. med. Thomas Stavros, Chief MedicalOfficer von Seno Medical und Co-Autor des Berichts. "Die Verwendungder Negative Likelihood Ratio (NLR) in Verbindung mit den 4BI-RADS-Unterkategorien kann jedoch dazu beitragen, die Anzahl derfalschen positiven Ergebnisse zu reduzieren, ohne unverhältnismäßignegative Ergebnisse zu erhalten, die dazu führen könnten, dass Krebsnicht diagnostiziert wird."Der Bericht untersucht die Verwendung einer statistischenBerechnung, die als Negative Likelihood Ratio (NLR) oder auchnegativer Likelihoodquotient bekannt ist. Er zeigt auf, wie die NLRaus der Sensitivität und Spezifität eines diagnostischen Testsberechnet werden kann, und zeigt auch die NLRs einiger derzeitverfügbarer diagnostischer Bildgebungsmodalitäten. Es wirdbeschrieben wie die BI-RADS (Breast Imaging and Reporting DataSystem, BR) Unterkategorie 4A niedrig und begrenzt genug ist, umVortest-Wahrscheinlichkeiten zuzulassen (siehe Tabelle 1), um eineNachtest-Wahrscheinlichkeit von 2 % oder weniger nach einem negativendiagnostischen Bildgebungstest mit einem ausreichend niedrigen NLR zuermöglichen.ENDGÜLTIGE BEWERTUNGSKATEGORIENKategorie Management Krebswahrscheinlichkeit0 Benötigt Rückruf für zusätzliche Nichtzusätzliche Bildgebung und/oder zutreffendBildgebung Warten auf vorherigeoder vorherige UntersuchungenUntersuchungen1 Negativ Routine-Screening ImWesentlichen0 %2 Gutartig Routine-Screening ImWesentlichen0 %3 Wahrscheinlich Kurzfristige >0 % jedochgutartig Nachuntersuchung (6 < 2 %Monate) oderFortsetzung4 Verdächtig Gewebediagnose 4a.geringerVerdacht aufMalignom (>2 % bis <10%) 4b.moderaterVerdacht aufMalignom (>2 % bis <50%) 4c. hoherVerdacht aufMalignom (>50 % bis <95%)5 Sehr auf Gewebediagnose >95 %Malignomhinweisend6 Bekannt durch Chirurgische Exzision, NichtBiopsie wenn klinisch zutreffendbestätigt angemessenTabelle 1: BI-RADS-KategorienQuelle:http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a53b4293920e94_TAB-BiradsJede BI-RAD-Kategorie ist mit einem spezifischen Brustkrebsrisikoverbunden. Im Wesentlichen umfasst der Ansatz die folgenden Schritte:1. Klassifizierung von Läsionen nach den 4 Unterkategorien vonBI-RADS. Unterkategorie 4A ist wichtig, da sie die Unterkategoriedarstellt, in der der Bereich von PPVs sowohl niedrig als auchbegrenzt genug ist, um eine Herabstufung auf die BI-RADS-Kategorie3 zu ermöglichen. Dies ist am Wahrscheinlichsten, wenn dasErgebnis eines diagnostischen Bildgebungstests negativ ist.2. Bestätigen, dass der positive Vorhersagewert (Positive PredictiveValue, PPV) innerhalb des vom American College of Radiology (ACR)erstellten Benchmark-PPV-Bereichs für BI-RADS Subkategorie 4A (> 2% bis 10 %) liegt.3. Gewährleisten, dass die NLR für ein negatives Testergebnisausreicht, um die Wahrscheinlichkeit nach dem Test auf 2 % oderweniger zu reduzieren."Die Reduzierung der Anzahl unnötiger Biopsien ist einwesentlicher Fortschritt zur Verbesserung der Frauengesundheit undzum Schutz der Brustgesundheit", sagte Dr. med. Pam Otto, Institutfür Radiologie am Health Science Center der University of Texas inSan Antonio und Co-Autorin. "Ich würde Fachleuten für Brustaufnahmenden Einsatz der 4 BI-RADS-Unterkategorien und NLR als wichtigeWerkzeuge empfehlen, um ihnen zu helfen, falsche positive Analysenmit minimalen negativen Auswirkungen auf die Empfindlichkeit zuminimieren und so die Brustgesundheit ihrer Patientinnen zuoptimieren. Die Verfügbarkeit von webbasierten Programme für dieAutomatisierung der NLR-Berechnungen sollte dazu beitragen, denroutinemäßigen Einsatz dieses wichtigen statistischen Werkzeugs zuerleichtern."Informationen zu Seno Medical Instruments, Inc.Seno Medical Instruments, Inc. ist ein in San Antonio (Texas)ansässiges Unternehmen für medizinische Bildgebung, das sich derEntwicklung und Vermarktung einer neuen Modalität in derKrebsdiagnose widmet: der optoakustischen Bildgebung. DasBrustbildsystem Imagio(TM) von Seno Medical vereint dieoptoakustische Technologie mit Ultraschall (OA/US), um in Echtzeitfunktionelle, fusionierte und anatomische Bilder der Brust zuerzeugen. Die optoakustischen Bilder liefern eine einzigartigeAbbildung des Blutes im Bereich der Brust-Verdichtungsherde, währendder Ultraschall ein traditionelles anatomisches Bild liefert. Durchdas Auftreten oder Fehlen von zwei kennzeichnenden Indikatoren fürKrebs - Angiogenesis und Desoxygenierung - glaubt Seno Medical, dassdas OA/US-Brustbildgebungssystem Imagio ein wirksameres Instrumentfür Radiologen zum Bestätigen oder Ausschließen von Bösartigkeit seinwird als aktuelle diagnostische Bildgebungsverfahren - ohne dabeiPatientinnen potentiell schädlicher ionisierender Strahlung(Röntgenstrahlen) oder Kontrastmitteln auszusetzen. 