Neuer Unternehmensbereich: Wood Mackenzie Power & Renewables

Energieberatungsunternehmen Wood Mackenzie gibt das Ergebnisseiner Übernahmen im Sektor für erneuerbare Energien bekanntLondon (ots/PRNewswire) - In den vergangenen zwei Jahren wurde aufder ganzen Welt über eine halbe Billion US-Dollar in erneuerbareEnergien investiert. Innerhalb des gleichen Zeitraums hat das aufEnergie und Bodenschätze spezialisierte Beratungsunternehmen WoodMackenzie ein weltweit führendes Geschäft aufgebaut, das wertvolleInformationen und Einblicke in den Markt für erneuerbare Energienbereitstellt. Heute stellt Wood Mackenzie offiziell seinen neuenUnternehmensbereich, Wood Mackenzie Power & Renewables (https://www.woodmac.com/our-expertise/capabilities/power-and-renewables/), vor.Wood Mackenzie Power & Renewables wird Forschungs- undBeratungsdienste zur Umwandlung der weltweiten Energielandschaftbereitstellen. Das in 15 Ländern ansässige Team zählt 115 Mitarbeiterund setzt sich aus den ehemaligen Solarenergie-, Windenergie- undGrid-Edge-Experten von GTM Research, den Beratern und Analysten fürWindenergie von MAKE und dem weltweiten Energieteam von WoodMackenzie zusammen."In den letzten zwei Jahren haben wir umfassende Investitionen inunsere Datensätze, unsere Technologieplattformen und vor allem inunsere Teams getätigt", so Mark Brinin, Executive Vice President vonWood Mackenzie. "Wir haben unsere Unternehmensbereiche Forschung,Beratung, Presse und Veranstaltungen zusammengeführt, um unserenKunden eine Vielfalt an Informationen und Netzwerken bereitzustellenund branchenweit eine gemeinsame Stimme zu haben. So erreichen wirviele Tausende von Personen, die sich für den Energiewandelengagieren - von Verbrauchern, die innovative Technologien nutzen,bis hin zu Unternehmen, die entscheidende Fortschritte undInvestitionen in diesen Märkten verzeichnen."Das Team von Wood Mackenzie Power & Renewables schließt sich den500 Analysten und Beratern aus den Bereichen Öl, Gas, Flüssigerdgas,Metalle, Bergbau, Chemikalien und Unternehmensanalyse bei WoodMackenzie an.Wood Mackenzie Power & Renewables hilft Kunden dabei, strategischeEntscheidungen zu treffen und einen Weg hin zu einem dekarbonisiertenund dezentralisierten Elektrizitätsmarkt zu bahnen. DerUnternehmensbereich stellt Berichte, Daten und Beratungsdienste zurglobalen Energiewertschöpfungskette bereit. Hierbei werden alleThemen - von langfristigen Energieprognosen über neueGeschäftsmodelle an der Grid Edge bis zur Preisgestaltung fürSolarsystemkomponenten und den neuesten Projektdaten undLieferantenaktivitäten - abgedeckt.Wood Mackenzie Power & Renewables (https://www.woodmac.com/our-expertise/capabilities/power-and-renewables/) wird nach wie vor eng mitden Redaktions- und Veranstaltungsteams bei Greentech Media, Teil derÜbernahme von GTM Research, zusammenarbeiten, um den Verlauf desEnergiewandels zu dokumentieren und neue, auf der Forschung von WoodMackenzie basierende Trends bekanntzugeben.Informationen zu Wood Mackenzie:Wood Mackenzie, ein Unternehmen von Verisk Analytics, ist einevertrauenswürdige Quelle für geschäftliche Informationen undForschung auf dem weltweiten Sektor für Bodenschätze. Wir ermöglichenKunden, bessere strategische Entscheidungen zu treffen, indem wirihnen objektive Analysten und Beratungsdienste zu Vermögenswerten,Unternehmen und Märkten bereitstellen. Weitere Informationen findenSie auf unserer Website www.woodmac.com, oder folgen Sie uns aufTwitter unter @WoodMackenzie (https://twitter.com/WoodMackenzie).Video: https://mma.prnewswire.com/media/746837/Introducing_Wood_Mackenzie_Power_and_Renewables.mp4Logo: https://mma.prnewswire.com/media/746836/WoodMac_Power_Renewables_Logo.jpgPressekontakt:WoodMacPR@woodmac.comOriginal-Content von: Wood Mackenzie, übermittelt durch news aktuell