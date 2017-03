Neuer Umgang mit dem Kopfkino befreit von Albträumen

Recklinghausen (ots) - Eine neue Technik, sich den Kopf vondüsteren Gedanken und Seelenballast freizumachen bietet Gero Altmann.In seinem Werk "Endlich erholsam schlafen! Traum Mentalogie®" widmeter gerade diesem Neuansatz für die Schlaf-Forschung ein ganz eigenesKapitel. https://1drv.ms/i/s!AoE9WbbFXQFkttNVaI7SicKBBX6YRwGerade bei der in Kürze bevorstehenden Umstellung auf dieSommerzeit gerät nicht nur der Biorhythmus des Menschendurcheinander, sondern auch der gewohnte Schlafablauf mitsamt seinenTraumphasen. Nicht Wenige klagen dann über Unausgeschlafenheit,Albträume bzw. scheinbare Traumlosigkeit.Traum-Mentalogie® fördert nun den mentalen, logischen Umgang mitder virtuellen Nachtwelt. Ganz bestimmte Träume zu kreieren - vorallem nachts - wird nun damit möglich. Auch die Zeit lässt sich damitfast so wie mit einem inneren Timer (ähnlich einem Recoder)einstellen.Das funktioniert über die Programmierung des eigenen Kopfkinos.Ähnlich dem Gang in ein reales Kinocenter ist es auch hier möglich,sich schon im Vorfeld darüber zu informieren, welche Filme angebotenwerden bzw. aktuell wünschenswert sind. Dabei besteht die Wahlzwischen mehreren Titeln, Themen, Stars und Genres.Daheim im Wohnzimmer beim "Pantoffelkino" fällt dies nochleichter. Zappen mit der Fernbedienung macht es komfortabel einfach,in das nächste Programm bzw. in den nächste Sendung zu kommen. Soeiner mentalen Fernbedienung kann man sich auch im Schlaf bedienen,falls ein Traum einmal unangenehm wird.Mit der Traum-Mentalogie® klappt dies relativ unkompliziert,ähnlich einem Film-Abo bei den Bezahlt-Sendern. Hier kann man imeigenen, inneren Archiv Bestellungen an die Medienbibliothek geben.Ziel ist es, genau das anzuschauen, was und wann es gefällt undsolange man mag.Ein kleines bisschen Übung, und schon gelingt es, das Kopfkino vonMal zu Mal öfter zu "besuchen" und zu nutzen. Kaum etwas bleibt dannnoch dem Zufall überlassen. Man wird frei von negativer Gedankenflut.Der Mensch denkt wissenschaftlich gut erforscht am besten inBildern. Je genauer und besser sich diese Bilder vorstellen lassen,umso mehr kommt dabei auch das Ziel näher, Mitbestimmungsrecht überdie innere Filmwelt zu erlangen.Auch ein Suchantrag an das Film-Archiv des Unterbewusstseins istmitunter Nutzen bringend. So lernt das "Team" im Inneren des Gehirnsdie Wünsche Schlafsuchender immer besser kennen.Das kreative Gebiet im Schlafzentrum bietet die Chance, denjeweiligen Anwender mehr und mehr zu begeistern, indem esweitestgehend genau das "serviert", was gewünscht wird.Hiermit lassen sich Albträume sehr nachhaltig reduzieren. Dasbloße Ausprobieren hat schon einer Vielzahl von Anwendern geholfen.Wie eine solche Traumeinleitung funktionieren kann, zeigtwww.traum-mentalogie.dePressekontakt:Gero AltmannKardinal-von-Galen-Str. 3545665 Recklinghausen+49-2361-904819gesundheit@geroaltmann.comOriginal-Content von: Kreuz-Apotheke, übermittelt durch news aktuell