Neuer US-Verteidigungsminister kommt nach München

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar wird es für die deutsche Politik eine erste Möglichkeit geben, Vertreter der neuen US-Administration kennenzulernen. Nach Angaben von Konferenzchef Wolfgang Ischinger hat neben 20 Senatoren und Kongressabgeordneten der designierte Verteidigungsminister James Mattis seine Teilnahme zugesagt. Das berichtet der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe.

Möglicherweise werden auch der designierte Außenminister Rex Tillerson, der am Tag zuvor zum G-20-Außenministertreffen in Bonn erwartet wird, und Vizepräsident Mike Pence in München dabei sein. Fest zugesagt hat der Unternehmer Peter Thiel, der Trump als einziger namhafter Vertreter des Silicon Valley im Wahlkampf unterstützt hatte. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich noch nicht endgültig festgelegt, ob sie teilnehmen wird.

