Neuer UN-Bericht zu Hungerkrisen / Welthungerhilfe: Kriege und Konflikte bleiben die größten Hungertreiber

Bonn/Berlin (ots) - Die Vereinten Nationen haben heute einen neuenBericht über die weltweite Ernährungslage vorgestellt. Danach warenim letzten Jahr 124 Millionen Menschen in 51 Ländern in akuterGefahr, weil sie sich nicht mehr alleine ernähren konnten. Sie littenunter einer Hungerkrise. Das sind 11 Millionen mehr als 2016. DieVereinten Nationen bestätigen mit dem neuen Bericht die Erfahrungender Welthungerhilfe, nach denen Kriege und Konflikte weltweit diegrößten Hungertreiber sind. 74 Millionen hungern weltweit, weil sievon bewaffneten Konflikten betroffen sind."In Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo, Syrien,Südsudan oder dem Jemen zerstört der Krieg alle Lebensgrundlagen derMenschen und sie können ohne internationale Hilfe nicht überleben.Die Prognosen für 2018 sind leider schlecht. Auch für Afghanistan,die Zentralafrikanische Republik und Myanmar befürchten wir durchInstabilität eine Zunahme der Hungerzahlen. Neue Studien der Weltbankbelegen zudem, dass auch der Klimawandel in den kommenden Jahren zuetwa 140 Millionen neuen Flüchtlingen weltweit führen wird. All dieseBerichte zeigen, dass die Bundesregierung ihren Worten Taten folgenlassen muss. Wir brauchen mehr Geld für die ärmsten Länder sowie fürdie Bekämpfung des Klimawandels, um den Hunger langfristig besiegenzu können", fordert Till Wahnbaeck, Vorstandsvorsitzender derWelthungerhilfe.Weitere Informationen unter: http://ots.de/U0pUsB undhttp://ots.de/prmgDbDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit ihrerGründung wurden mehr als 8.500 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,27 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.