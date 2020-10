Neuer Topdiesel für den SKODA OCTAVIA RS: 2,0 TDI EVO leistet 147 kW (200 PS) und 400 Nm

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Weiterstadt (ots) - - Stärkster Diesel der OCTAVIA-Geschichte kommt für Modellversionen RS und SCOUT zum Einsatz- Sportlich ausgestattet: RS-typische Exterieurdetails, 18-Zoll-Leichtmetallräder, beheizbare Sportsitze und Multifunktions-Lederlenkrad ab Werk- OCTAVIA RS mit Topdiesel und Frontantrieb startet ab 39.205 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer, Kombivariante beginnt bei 39.888 EuroSKODA erweitert die Motorenpalette des neuen OCTAVIA RS um den neuen Topdiesel der EVO-Generation: Der 2,0 TDI treibt den kompakten Sportler mit 147 kW (200 PS)* an und mobilisiert bis zu 400 Nm. Der Hersteller kombiniert das Aggregat grundsätzlich mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Kunden haben die Wahl zwischen Front- und Allradantrieb. In Verbindung mit dem neuen TDI bietet SKODA den OCTAVIA RS ab 39.205 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer an, den OCTAVIA COMBI RS ab 39.888 Euro.Mit dem 2,0 TDI EVO steht der neue OCTAVIA RS erstmals auch mit Allradantrieb zur Verfügung. Die Steuerelektronik des optionalen 4×4-Antriebs reagiert innerhalb von Sekundenbruchteilen auf wechselnde Fahrzustände und unterstützt die Fahrdynamik etwa bei schneller Kurvenfahrt. Wenn dabei das kurveninnere Rad entlastet wird, überträgt das System einen Teil des Antriebsmoments auf das gegenüberliegende Rad und hält hierdurch die Traktion aufrecht.In Kombination mit dem 147 kW (200 PS) starken Topdiesel inklusive Allradantrieb beschleunigen der OCTAVIA RS und OCTAVIA COMBI RS in 6,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Das maximale Drehmoment beträgt 400 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht die Limousine bei 243 km/h, der Kombi fährt bis zu 238 km/h. In Verbindung mit Frontantrieb sind es 249 km/h beziehungsweise 245 km/h. Zum dynamischen Fahrerlebnis und agilen Handling des OCTAVIA RS tragen maßgeblich das um 15 Millimeter tiefergelegte Sportfahrwerk und die Progressivlenkung bei - beides zählt zur Serienausstattung.Zahlreiche Designmerkmale kennzeichnen den OCTAVIA RS als dynamischen Sportler der Bestseller-Baureihe. Dazu zählen zum Beispiel spezifische Front- und Heckschürzen, getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset) sowie Heckleuchten in Kristallglasoptik mit animierten Blinkern. Schwarze 18-Zoll-Leichtmetallräder gewähren den Blick auf rot lackierte Bremssättel - auf Wunsch stattet SKODA den OCTAVIA RS auch mit 19 Zoll großen Leichtmetallrädern aus. Ebenso charakteristisch für ein RS-Modell sind die schwarzen Akzente am Kühlergrill, an den Außenspiegelkappen und den Fensterrahmen. Beim Kombi zieren sie auch die Dachreling und die Aeroflaps am Heck. Bei der Limousine tragen der hintere Diffusor und der RS-Heckspoiler elegantes Schwarz. RS-Embleme am SKODA Grill und an der Heckklappe runden den sportlichen Auftritt ab.Schwarz ist Trumpf: edles Interieur mit sportlichen DetailsDer Innenraum ist vornehmlich in Schwarz gehalten. Den dynamischen Charakter des sportlichen Spitzenmodells unterstreichen Dekorleisten in Karbonoptik und Pedale im Aluminiumdesign, farbige Nähte zieren Sitze, Lenkrad, Instrumententafel und Armlehnen. Fahrer und Beifahrer nehmen im OCTAVIA RS auf beheizbaren Sportsitzen mit integrierter Kopfstütze und RS-Logo Platz. Das dreispeichige, mit Leder bezogene Multifunktions-Sportlenkrad trägt ebenfalls ein RS-Emblem und zeichnet sich zudem durch neue Rändelrädchen im Chromdesign aus. Bei der Variante mit Topdiesel und 7-Gang-DSG besitzt es außerdem Schaltwippen.Ab Werk mit 10,2 Zoll großem Virtual CockpitZu den Ausstattungs-Highlights im OCTAVIA RS gehören das 10,2 Zoll große Virtual Cockpit inklusive Sport-Ansicht und die Fahrprofilauswahl Driving Mode Select inklusive RS-Modus. In puncto Konnektivität setzt SKODA auf das Infotainmentsystem Bolero mit zentralem, freistehendem Display und einer Bildschirmdiagonale von zehn Zoll.Die Kopplung zwischen Fahrzeug und Smartphone erfolgt dank Wireless SmartLink-Technologie kabellos. SKODA Connect(1) ermöglicht im OCTAVIA RS beispielsweise den Fahrzeugfernzugriff via App. Zu den weiteren Technologien des Modells zählen die Bluetooth-Freisprecheinrichtung inklusive Phonebox für induktives Laden von Mobiltelefonen, digitaler Radioempfang (DAB+) sowie Parksensoren vorne und hinten. Matrix-LED-Hauptscheinwerfer und moderne Fahrerassistenzsysteme wie Spurhalte- und Frontradarassistent gewährleisten vorbildliche aktive und passive Sicherheit.Alle Details zu Preisen und Ausstattungsoptionen stehen bereit unter www.skoda-media.de (http://www.skoda-media.de/model/104/?fz=190&skoda=der%20neue%20OCTAVIA).SKODA OCTAVIA RS - neue Motorisierungen und Preise in Euro inklusive 16 Prozent MehrwertsteuerMotorisierung Antrieb Getriebe RS2,0 TDI 147 kW (200 PS) Front 7-Gang-DSG 39.2052,0 TDI 147 kW (200 PS) Allrad 7-Gang-DSG 41.067 SKODA OCTAVIA COMBI RS - neue Motorisierungen und Preise in Euro inklusive 16 Prozent MehrwertsteuerMotorisierung Antrieb Getriebe RS2,0 TDI 147 kW (200 PS) Front 7-Gang-DSG 39.8882,0 TDI 147 kW (200 PS) Allrad 7-Gang-DSG 41.750 (1) Unter SKODA Connect sind für dieses Modell Funktionen von Infotainment Online und Care Connect erhältlich. Die Dienste sind teilweise kostenpflichtig und ihre Verfügbarkeit ist abhängig vom Land und vom Mobilfunkempfang. Registrierung bei der SKODA AUTO a.s. erforderlich, außer für eCall. Nutzung von Infotainment Online nur mit SKODA Navigationssystem. Care Connect (Remote Access) wird mit der SKODA Connect-App gesteuert, wofür ein Smartphone (iOS oder Android) mit Internetzugang benötigt wird. Nähere Informationen zu SKODA Connect erhalten Sie bei Ihrem SKODA Partner und unter www.skoda-auto.de/connect (http://www.skoda-auto.de/connect).Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp (http://www.skoda-auto.de/wltp).Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de (http://www.dat.de)), unentgeltlich erhältlich ist.OCTAVIA RS 2,0 TDI EVO SCR DSG 147 kW (200 PS)innerorts 5,6 l/100km, außerorts 3,6 l/100km, kombiniert 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 g/km, CO2-Effizienzklasse AOCTAVIA RS 2,0 TDI EVO SCR 4x4 DSG 147 kW (200 PS)innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 g/km, CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA COMBI RS 2,0 TDI EVO SCR DSG 147 kW (200 PS)innerorts 5,6 l/100km, außerorts 3,7 l/100km, kombiniert 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 g/km, CO2-Effizienzklasse AOCTAVIA COMBI RS 2,0 TDI EVO SCR 4x4 DSG 147 kW (200 PS)innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 133 g/km, CO2-Effizienzklasse BPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell