Neuer Thyssenkrupp-Betriebsratschef rechnet mit 'unruhigen Zeiten'

ESSEN (dpa-AFX) - Wechsel an der Spitze des Thyssenkrupp -Konzernbetriebsrats: Der Bochumer Dirk Sievers (47) tritt die Nachfolge von Willi Segerath an, der zum Monatsende in den Ruhestand geht.



Wie eine Betriebsratssprecherin berichtete, ist Sievers am Dienstag einstimmig gewählt worden. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ/Mittwochausgabe) hatte zuvor darüber berichtet. "Der Konzern ist in schwierigem Fahrwasser", sagte Sievers der Zeitung. Er stelle sich "auf unruhige Zeiten ein".

Sievers kündigte Widerstand gegen einen Konzernumbau zu Lasten der Beschäftigten an. "Wir sperren uns nicht gegen vernünftige Veränderungen, aber wir werden keinen Umbau des Konzerns gegen die Interessen der Arbeitnehmer akzeptieren", sagte er./uta/DP/fba