Neuer Thüringer Ministerpräsident mit AfD-Stimmen Ein Hauch von Weimar Thomas Seim

Das Tabu ist gebrochen. In Thüringen haben sich zwei Parteienmit großer demokratischer Tradition in die Hand eines Führers der AfD gegeben,der u.a. in einem Buch niedergelegt hat, was er für politische Ziele verfolgt.Man werde, schreibt Björn Höcke dort: "so fürchte ich, nicht um eine Politik der'wohltemperierten Grausamkeit' herumkommen." Man werde halt "leider ein paarVolksteile verlieren, die zu schwach oder nicht willens sind ". Er werde, so hatBjörn Höcke noch viel schärfer als ein gewisser Adolf Hitler in seinem Buch"Mein Kampf" angekündigt, diejenigen Deutschen, die seinen politischen Zielennicht zustimmten, aus "seinem Deutschland" ausschließen. Niemand kann sagen, erhabe dies nicht gewusst. Nicht die Thüringer FDP, nicht die Thüringer CDU undauch nicht der aus NRW nach Thüringen umgesiedelte neu gewählteMinisterpräsident des Landes, Thomas L. Kemmerich (FDP). Es ist eine Provokationfür aufrechte Demokraten, dass der Vize-Präsident des Deutschen Bundestages undFDP-Vize, Wolfgang Kubicki, für eine einst aufrechte liberale Partei heuteglauben machen will, dass dies ein großer Erfolg ist. Das ist es nicht.Jedenfalls nicht für die bisherigen Garantien und Sicherheiten unseresdemokratischen Gemeinwesens. Ganz gleich, ob man in dem bisherigenMinisterpräsidenten Thüringens, Bodo Ramelow von der Linkspartei, einenerfolgreichen, guten oder eher gescheiterten, erfolglosen Regierungschef sieht:Die alternative Mehrheit gegen ihn ist schmutzig. Sie befleckt und bedroht abheute die Würde der über 70 Jahre alten Demokratie in der BundesrepublikDeutschland. Wir im Rest des Landes müssen uns nun mit neuen Ungewissheitenbeschäftigen. Die Thüringer Ministerpräsidenten-Wahl legt die Axt an dieetablierte deutsche Parteiendemokratie. Sie wird die politischeAuseinandersetzung in den Parlamenten und auf den Straßen mit legitimen undvermutlich auch illegitimen Mitteln schärfer machen. Man hatte dies nicht mehrfür möglich gehalten. Das war und ist eine große Nachlässigkeit, ein schlimmerFehler, den uns nachfolgende Generationen zur Last legen werden. Die Wirkungenauf die Bundespolitik sind nicht zu unterschätzen. Dass die große Koalitionunter dem Eindruck dieses Abstimmungsverhaltens des Koalitionspartners CDUunbeschadet bleibt - damit ist kaum zu rechnen. Damit zu argumentieren, dassdies ein landesspezifischer Vorgang sei, der für die Berliner Verhältnisse keineRolle spielen werde, beschreibt die Wirkungen dieses Tabubruches nichtannähernd. Koalitionspartner einer Partei, die mit der AfD des Björn Höcke imBunde ist, kann die SPD kaum bleiben. Das ist nicht nur eine Frage der Ehre.