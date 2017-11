Neuer 'Thor'-Film räumt ordentlich an US-Kinokassen ab

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der neue Film "Thor: Tag der Entscheidung" aus dem Marvel-Universum hat bei seinem Start ordentlich an den nordamerikanischen Kinokassen abgeräumt.



Mit Einnahmen von 121 Millionen US-Dollar (104 Mio Euro) legte der dritte Teil der nordischen Götter-Saga am Wochenende ein gutes Debüt hin. Dem Magazin "Variety" zufolge beendet der kräftige Start auch eine monatelange Flaute an den Kinokassen in den USA und Kanada, die zu den schlechtesten Oktoberzahlen seit einem Jahrzehnt geführt habe.

In "Thor: Tag der Entscheidung" kehrt Chris Hemsworth in der Titelrolle auf die Leinwand zurück, während Cate Blanchett als tödliche Göttin Hela ihr Debüt feiert. Die beiden ersten "Thor"-Filme spielten weltweit über eine Milliarde Dollar ein, insgesamt sind sieben Filme geplant.

"Thor: Tag der Entscheidung" landete auch den viertbesten Start des laufenden Jahres: Besser hatten 2017 nur "Die Schöne und das Biest" mit 174,8 Millionen Dollar (150 Mio Euro), "Guardians of the Galaxy Vol. 2" mit 146,5 Millionen Dollar (126 Mio Euro) und "Es" mit 123,4 Millionen Dollar (106 Mio Euro) abgeschnitten.

Mit 21,6 Millionen Dollar (18,6 Mio Euro) holte "Bad Moms 2" mit Mila Kunis am Wochenende einen mittelmäßigen zweiten Platz. Die Komödie rund um den Stress, an Weihnachten Geschenke zu verpacken, das Haus zu dekorieren und kochen zu müssen, hatten Kritiker eher verhalten aufgenommen.

Das Interesse an Grusel- und Horror-Filmen nahm nach dem Halloween-Wochenende in den USA und Kanada spürbar ab. Der zuvor neu eingestiegene Horror-Thriller "Jigsaw" rutschte vom ersten auf den dritten, die Horror-Komödie "Boo 2! A Madea Halloween" sackte vom zweiten auf den vierten Platz ab. "Geostorm" mit Gerard Butler um eine bedrohliche Wetterkontrollstation hielt sich noch knapp in den ersten fünf Plätzen./DP/jha/