Neuer Think Tank für internationale Politik in Berlin: Feminismus trifft auf Diplomatie

Berlin (ots) -Sperrfrist: 20.09.2018 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Heute wird in Berlin mit hochrangigen Expert*innen aus politischenInstitutionen, Aktionsbündnissen, Parteien und NGOs das weltweiterste Zentrum für feministische Außenpolitik vorgestellt. Dasgemeinnützige Centre For Feminist Foreign Policy (CFFP) verfolgteinen überparteilichen, feministischen Ansatz in der Außen- undSicherheitspolitik.Die beiden Direktorinnen, Marissa Conway, London und Kristina Lunzin Berlin wollen als Teil eines internationalen Forschungs- undAktionsnetzwerkes mit eigenen Analysen, Bewertungen und Empfehlungendie öffentliche Wahrnehmung erweitern.Vorbild ist Schweden, dessen Außenministerin Margot Wallströmschon 2014 die feministische Außenpolitik zur Staatsdoktrin erklärthat. Von Waffenhandel, Wirtschaftsbeziehungen, Krieg und Friedenseien Frauen überproportional betroffen und deshalb gehörten dieseThemen zu den zentralen feministischen Ansatzpunkten vor allem imUN-Sicherheitsrat.Außenminister Heiko Maas hat im April dieses Jahres mit Blick aufdie anstehende zweijährige Mitgliedschaft von Deutschland imSicherheitsrat erklärt, die Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheitzu einem Schwerpunkt zu machen: "... das kann ich Ihnen versprechen."CFFP-Direktorin Kristina Lunz und ihr Team wollen mit der Gründungdes Zentrums in Berlin diese Richtung der deutschen Außenpolitikunterstützen: "Unsere Hoffnung ist groß und wir werden uns mit allerEnergie dafür einsetzen, dass Deutschland den feministischen KursSchwedens im UN-Sicherheitsrat in den nächsten zwei Jahren fortsetzenwird."CFFPIm Winter 2016 initiierte Marissa Conway in London die Idee fürein feministisches Zentrum, dem sich Kristina Lunz als Mitbegründerinanschloss und die Initiative nach Deutschland holte. Sie gründete imSommer 2018 das Centre for Feminist Foreign Policy CFFP als gGmbH inBerlin, deren Direktorin sie ist. Für das CFFP London und Berlin istein gemeinsamer hochrangig besetzter und international vernetzterBeirat in Vorbereitung. Das CFFP wird durch Mitgliedsbeiträge,Partnerschaften und Spenden finanziert.