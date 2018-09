Neuer Tatort aus Stuttgart wird gedreht (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Das Drehbuch zum 24. Einsatz der beiden StuttgarterTatortkommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz schrieb MichaelGlasauer. Sowohl für ihn als auch für Regisseur Piotr J. Lewandowskiist "Tatort - Hüter der Schwelle" die erste Arbeit für die Reihe. Ander Seite von Richy Müller und Felix Klare spielen darin André M.Hennicke, Victoria Trauttmansdorff, Saskia Rosendahl, MichaelSideris, Carolina Vera und Jürgen Hartmann.Opfer eines Ritualmords? Auf einem Bergplateau vor den TorenStuttgarts wird die Leiche von Marcel Richter gefunden. Der Ort istnicht nur einsam und von wilder Schönheit, es finden sich bei demToten auch magische Requisiten, die darauf hinweisen, dass derStudent Opfer eines Ritualmordes geworden sein könnte. ThorstenLannert und Sebastian Bootz forschen deshalb nach Verbindungen zuokkultistischen Kreisen. Doch weder Marcels Mutter noch Diana Jäger,eine Kommilitonin, mit der der zurückhaltende Student viel Zeitverbrachte, berichten den Kommissaren von solchen Kontakten. EmilLuxinger dagegen, dessen Adresse bei Marcel Richter gefunden wurde,gibt an von dem jungen Mann bestohlen worden zu sein und ihn deshalbmit einem Schadenszauber belegt zu haben. Im Hinblick auf Faktenbringt das die Kommissare nicht weiter. Das Misstrauen von ThorstenLannert und Sebastian Bootz gegen den sich durchaus abgeklärtgebenden Emil Luxinger ist jedoch geweckt ..Dreharbeiten bis Anfang Oktober"Tatort - Hüter der Schwelle" (AT) ist eine Produktion desSüdwestrundfunks für Das Erste. Buch Michael Glasauer, Regie Piotr J.Lewandowski. Kamera Jürgen Carle, Schnitt Barbara Brückner,Szenenbild Patricia Walczak, Kostüme Stephanie Kühne,Produktionsleitung Birgit Simon. Ausführender Produzent ist NilsReinhardt, die Redaktion hat Brigitte Dithard. Gedreht wird bisAnfang Oktober im Raum Reutlingen sowie in Stuttgart, Baden-Baden undUmgebung.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter:http://x.swr.de/s/tatortstuttgartlannertbootzrichymllerfelixklareDrehstartfoto unter www.ard-foto.dePressekontakt: Annette Gilcher, Tel: 07221 929 2 4016,annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell