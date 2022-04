Neuer Tarif von PANDA - Telemedizin jetzt auch für Hunde auf Versicherungsschein

Berlin (ots) -Seit der Pandemie ist die Telemedizin in der Humanmedizin ein Standard geworden. Tierbesitzer sehen das ebenso. 85 % aller Tierbesitzer wünschen sich Zugang zu einem Online-Vet in Akutfällen (*).Insbesondere für neue Tierbesitzer werden Akutfälle außerhalb regulärer tierärztlicher Geschäftszeiten zu Stresssituationen. Dabei erweisen sich 60 % der aufkommenden Situationen als nicht lebensbedrohend und können am nächsten Tag behandelt werden (**).Deshalb hat PANDA Tierversicherung zusammen mit Pfotendoctor einen Krankenversicherungstarif entwickelt, der 24/7 online Zugang zum Tierarzt bietet. So werden dem Tierhalter unnötiger Stress und Zeitverlust erspart.Sollte ein akuter oder späterer Klinikbesuch dennoch erforderlich sein, können unsere Tierärzte anhand der erfassten Kundenlocation den Tierbesitzer in der Klinik anmelden. Dies erfolgt mittels Klinikfinder, der jede Klinik und jeden Notdienst in Deutschland listet.„Dank der Zusammenarbeit mit Pfotendoctor und unserem Versicherer ELEMENT gestalten wir die Zukunft der Tierversicherung mit maximaler Sicherheit und Bequemlichkeit für den Tierbesitzer. Telemedizin sollte kein Luxus sein, sondern ein Bestandteil jedes modernen Versicherungsprodukts.“ (Jean-François Diet, CEO von PANDA).Über PANDA:Das Berliner InsurTech PANDA bietet gemeinsam mit dem größten deutschen cloudbasierten Versicherer ELEMENT Tierversicherungen an. PANDA wurde mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte für Tierbesitzer mit einem nachhaltigen Engagement für Tier- und Umweltschutz zu verbinden, weshalb ein Teil der Prämieneinnahmen Projekten in den Bereichen Tier- und Umweltschutz zugutekommt.Das PANDA Produktangebot umfasst neben einer Hundehaftpflichtversicherung auch eine Hundekrankenversicherung als Vollschutz sowie zwei OP-Schutz-Tarife.Sämtliche Vorgänge sollen schnell, digitalisiert und simpel erfolgen – dies selbstverständlich zu großartigen Preisen und mit einem Tarif, der sämtliche Bedürfnisse des modernen Tierbesitzers abdeckt: keine Rassenausschlüsse, Kostenersatz für Prothesen, Kostenübernahme eines Mikrochips, Rückerstattung der Reisekosten in einer Unfallsituation, Verdoppelung des Gesundheitsbudgets und vieles mehr.Über Pfotendoctor:Das Onlineportal Pfotendoctor bietet 24 Stunden telemedizinischen Service, durchgeführt von erfahrenen Tierärzten. Dies ermöglicht nicht nur stressfreie Tierarztkonsultationen für Hunde, sondern reduziert auch Anfahrts- und Wartezeiten für Tierbesitzer.91% aller Kunden sind zufrieden mit Pfotendoctor und empfehlen es ihren Freunden und Bekannten weiter (**).(*) Studie aus 2019 zusammen mit HappyDog, 1.118 Begfragten(**) Pfotendoctor interne AuswertungenPANDA Tierversicherung Produkte entdecken (https://www.panda-tierversicherung.com)Pressekontakt:PANDA TierversicherungHannah RichterMühlenstr. 8a D-14167 Berlinhallo@panda-insurtech.com | www.panda-tierversicherung.comOriginal-Content von: Panda InsurTech, übermittelt durch news aktuell