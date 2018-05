Düsseldorf (ots) -International ein Bestseller - jetzt auch in Deutschland zu haben.Die amerikanische Fastfood-Marke bringt mit der "Chizza" erstmalseine Pizza ohne Teig in die nationalen KFC Restaurants. Den Launchder einzigartigen Hähnchenspezialität unterstützt KFC Deutschland miteinem neuen TV-Spot, der auf reichweitenstarken Sendern, inausgesuchten, zielgruppenrelevanten digitalen Umfeldern und unterwww.kfc.de zu sehen sein wird. Entwickelt wurde der 20-Sekünder vonder Werbeagentur Ogilvy & Mather. Die Produktion übernahm e+p filmsGmbH unter der Regie von Max Millies. Kurze, sechssekündige BumperAdsauf YouTube und mobile, lokal ausgesteuerte Werbemittel runden dieLaunchkampagne ab. Vorab wurde die neue Promotion von einerBuzz-generierenden Social Media Kampagne angekündigtDie Chizza vereint das Beste einer italienischen Pizza mit dem USPvon KFC: Fruchtige Tomaten-sauce, wahlweise knackige Paprikastückchenund eine würzige Emmentaler Mozzarellakäsemischung treffen hier aufzwei saftige Hähnchenbrustfilets, die die KFC Köche frisch vor Ortnach dem Original-rezept des Colonels zubereiten. Denunwiderstehlichen Geschmack der "Chizza" beschreibt der neue TV-Spotvon KFC Deutschland:"Beim Spot zelebrieren wir die sogenannte "Bromance" - also eineechte Männerfreundschaft. Beide "Bros" sind in ihrer Erwartung desunvergleichlichen Geschmackserlebnisses der Chizza geeint. Und wiedas bei besten Freunden so ist, sind dabei keine Worte nötig. Sieverstehen sich auch so. Beide befinden sich in einem träumerischenMoment, in dem die Außenwelt ausgeblendet zu sein scheint. Die Szenesteigert sich so weit, dass einer der beiden Freunde sogar hofft, vonseinem "Bro" mit der Chizza gefüttert zu werden. An dieser Stelle istaber die Grenze der "Bromance" erreicht und die Freunde kehren in dieRealität zurück. Das schmälert aber in keiner Weise ihren Genuss,denn KFC schmeckt immer, egal wo man es isst", erklärt Dr. ThorskWestphal, Chief Marketing Officer bei KFC Deutschland.Neben dem 20-Sekünder unterstützen weitere, umfangreicheMarketingaktivitäten den Launch der Chizza. So wird das Produkt ineinem uniquen Packaging - einer KFC Chizzaschachtel - präsentiert.Eine Social Media Kampagne, konzipiert von der Social Media AgenturOneTwoSocial, macht im Vorfeld des Launchs und Promotion-begleitendauf Facebook und Instagram auf die Chizza aufmerksam. Vor derProdukteinführung weckt KFC zum Beispiel mit Wortspielen undplakativen Visuals die Neugierde der Facebook Fans und InstagramAbonnenten - ohne bereits zu viel zu verraten. Die Auflösung erfolgterst am Tag des Launches. Zusätzlich kündigt Werbung am POS in denRestaurants die Neuheit an.Die Chizza ist ab sofort für kurze Zeit in allen KFC Restaurantserhältlich.Die Fakten zum neuen TV-Spot von KFCKreativagentur: Ogilvy & Mather, Düsseldorf Regisseur: Max MilliesProduktionsfirma: e+p films GmbH Mediaagentur: Wavemaker GmbHPR-Agentur: Serviceplan Public Relations & Content, MünchenTV-Spot zum Download:https://transfer.serviceplan.com/index.php/s/RCYhsVBSlCeJwcQPasswort: KFCPressekontakt:KFC DeutschlandDr. Thorsk WestphalWanheimer Str. 4940472 DüsseldorfTel.: 0211 - 4222 2873Email: thorsk.westphal@yum.comServiceplan Public Relations & ContentVerena SchmittBrienner Straße 45 a-d80333 MünchenTel.: 089 - 20 50 41 90Email: v.schmitt@serviceplan.comOriginal-Content von: KFC, übermittelt durch news aktuell