Neuer TV-Spot: Anke Engelke wirbt für Schweppes Fruity (FOTO)

Kreuztal (ots) -"Könnte ich selbst nicht besser machen" - Das ist das Motto desneuen TV-Spots von Schweppes Fruity mit der Entertainerin AnkeEngelke. Ab Mai startet Schweppes die großangelegte TV-Kampagne. Der30-Sekünder wird bis Ende Juli in Deutschland on air sein.Zur Bekanntmachung der drei Schweppes Fruity Sorten Lemon & Mint,Citrus & Orange und Grapefruit & Acerola setzt Schweppes bereits seit2015 auf die authentische und sympathische Markenbotschafterin AnkeEngelke. "Sie verkörpert hervorragend die Markenwerte: AlsSchauspielerin und Komikerin steht sie für ebenso lustige wieniveauvolle Unterhaltung. Sie hat einen Sinn für skurrilen Humor undbesitzt viel Selbstironie. Anke Engelke ist allseits beliebt und wirdauch von unserer Zielgruppe außerordentlich geschätzt. Sie sprudeltvor Spaß und Spontaneität - und passt so perfekt zum Produkt", freutsich Stefan Cancik, Leiter Produktmanagement Schweppes über die neueKampagne mit dem Testimonial.In dem Spot serviert Anke Engelke ihren Gästen Schweppes Fruity,spielt aber die perfekte Gastgeberin, die sogar ihre Limonade selbstmacht. Charmant und lustig inszeniert Engelke Schweppes Fruity alsleckere "homemade" Limonade. Schweppes Fruity überzeugt mit einemherb-süßen und fruchtig-frischem Geschmack. Damit steht für AnkeEngelke fest: "Juhu, der Sommer ist gerettet: ich freue mich riesigüber diese 3 SCHWEPPES Fruity-Sorten! Bitte zanken Sie sich zuhausenicht, welche Sorte am leckersten ist: es ist genug für alle da!"Der TV-Spot, gesendet auf den bekannten reichweitenstarkenSendern, generiert im Ausstrahlungszeitraum ca. 200 MillionenKontakte. Ergänzt wird der TV Flight durch eine flächendeckendeDisplay Aktion am POS.