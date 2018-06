Neuer #TVOG-Coach: Willkommen in der Voice-Familie, Michael Patrick Kelly!

Unterföhring (ots) - "The Voice of Germany" proudly presents:Michael Patrick Kelly, neuer Coach bei Deutschlands erfolgreichsterMusikshow! Gemeinsam mit Mark Forster, Yvonne Catterfeld und den"Fantastischen 2" Michi Beck und Smudo wird der Sänger, Songwriterund Musikproduzent ab Herbst auf dem roten Stuhl Platz nehmen.Michael Patrick Kelly: "Ich war mit 10 Tagen das erste Mal aufeiner Bühne, und seitdem hat mich die Musik nicht mehr losgelassen.Was für eine großartige Challenge, jetzt bei 'The Voice of Germany'meine Erfahrungen an die Talente weitergeben zu können. Der Pokal isthiermit reserviert!"Schon als Kleinkind erlernte Michael Patrick Kelly die erstenInstrumente und das ABC des Songwritings, um dann als Teenager mitseinen Hits plötzlich der Schwarm einer ganzen Generation zu werden.Nach dem Verkauf von über 20 Millionen Alben machte der musikalischeLeiter der Kelly Family einen radikalen Schritt und ging für sechsJahre ins Kloster. Seit 2011 steht er als erfolgreicher Solokünstlerauf der Bühne.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell