Neuer Subaru XV feiert Weltpremiere auf dem Genfer Auto Salon 2017 (FOTO)

Friedberg (ots) -Subaru enthüllt auf dem 87. Genfer Automobilsalon (9. bis 19. März2017, Pressetage 7. und 8. März) die neue Generation des Subaru XV.Rund fünf Jahre nach der Markteinführung der ersten Modellgenerationpräsentiert der japanische Automobilhersteller auf der großenFrühjahrsmesse in der Schweiz die Neuauflage des Kompakt-SUV.Der Subaru XV ist nach dem Forester das erfolgreichsteSubaru-Modell in Deutschland. 2016 entfielen rund 25 Prozent allerNeuzulassungen der japanischen Allradmarke auf den XV, der sich mitpermanentem AWD-Antrieb und leistungsfähigen Boxermotoren einewichtige Stellung im stetig wachsenden Kompakt-SUV-Segment erarbeitethat.Der neue Subaru XV wird im Rahmen einer Pressekonferenz amDienstag, 7. März, um 11 Uhr am Subaru-Stand in Halle 2 enthüllt. DieMarkteinführung in Deutschland ist für November dieses Jahresgeplant.Neue und fortlaufend aktualisierte Informationen zum Messeauftrittvon Subaru auf dem Genfer Automobilsalon gibt es von heute an aufeiner speziell eingerichteten Webseite unterhttp://www.subaru-global.com/ms2017/geneva.Pressekontakt:Andrea WolfLeitung UnternehmenskommunikationSubaru Deutschland GmbHTelefon: +49 6031-606180Email: andrea.wolf@subaru.deOriginal-Content von: Subaru, übermittelt durch news aktuell