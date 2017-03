Neuer Subaru XV auf Genfer Autosalon enthüllt (FOTO)

Tokio/Genf (ots) -Weltpremiere für den neuen Subaru XV: Auf dem 87. GenferAutomobilsalon (bis 19. März 2017) hat der japanischeAllradspezialist heute die zweite Modellgeneration seines kompaktenCrossover-SUV enthüllt. Aufbauend auf der neuen "Subaru GlobalPlatform", verbindet die Neuauflage sportlich-robustes Design miterhöhtem Fahrspaß und verbesserter Sicherheit.Kompakt in den Abmessungen, überzeugt der Subaru XV mitklassischen SUV-Eigenschaften und dem für die Marke typischenpermanenten Allradantrieb Symmetrical AWD - dadurch macht das Modellsowohl in der Stadt als auch auf dem Land eine glänzende Figur.Diesen Eindruck unterstreicht das markante Design. Die neueFahrzeugarchitektur erhöht Karosserie- und Fahrwerkssteifigkeit undsorgt in Verbindung mit Assistenzsystemen beispielsweise zurKollisionsvermeidung für ein sehr gutes Sicherheitsniveau. AuchHandling und Fahrkomfort wurden gegenüber dem aktuellen Modell, dasin Deutschland seit 2012 auf dem Markt ist, nochmals verbessert. FujiHeavy Industries zeigt mit dem neuen Subaru XV erstmals in Europa die"Prominence 2020" genannte Unternehmensvision, mit der die Präsenzder Marke und die Kundenbindung gestärkt werden sollen.Crossover in ReinkulturDas charakteristische Design des neuen Subaru XV resultiert ausder gezielten Kombination sportlich-eleganter und robuster Elemente -ganz im Sinne der Subaru-Designphilosophie "Dynamic x Solid". Eineausgezeichnete Aerodynamik trifft auf eine attraktive Optik. Bereitsdie breite und flache Haltung prägt das typischeSubaru-Erscheinungsbild. Die dreidimensionale Frontpartie dominiertder bekannte Hexagonalgrill, der von Scheinwerfern im Stile vonAdleraugen flankiert wird.Die Front dient auch als Ausgangspunkt für ebenso elegante wiekraftvolle Linien, die sich um das gesamte Fahrzeug ziehen. Vomvorderen Kotflügel aus erstreckt sich zum Beispiel eineenergiegeladene, zum Heck hin ansteigende Charakterlinie, durch diedas Crossover-SUV bereits im Stand Dynamik ausstrahlt. Die muskulösausgestellten Radkästen und die mattschwarze Verkleidung anStoßfängern und Seiten unterstreichen die Robustheit undFunktionalität, die man von einem SUV erwartet.Am Heck greifen die Rückleuchten das Motiv der vorderenScheinwerfer auf. In Verbindung mit der kraftvollen Silhouette unddem schwarzen Dachspoiler verstärken sie den sportlichen Eindruck,während die schwarz verkleidete Stoßstange einen optischen Kontrastbildet - ein weiterer Beleg für die Vielseitigkeit desCrossover-Modells. Auch die neu gestalteten Leichtmetallfelgen unddie neuen Lackierungen "Cool Gray Khaki" und "Sunshine Orange", diemit den mattschwarzen Verkleidungen harmonieren, zielen auf dasaktive und funktionale Image des Subaru XV.Das großzügig gestaltete Interieur greift die Kombination aussportlichen und fortschrittlichen Designelementen auf und vermittelteinen Qualitätseindruck, der die Erwartungen in dieser Fahrzeugklasseübertrifft. Hierzu tragen neben ausgewählten Materialien unteranderem Details wie orangefarbene Kontrastnähte an derInstrumententafel bei. Auch die Sitze wurden gezielt überarbeitet undbieten nun einen noch höheren Komfort, ihre grauen Stoffbezüge hebenden funktionalen Charakter des Fahrzeugs hervor. ZentralesBedienelement ist der acht Zoll große Touchscreen desInfotainmentsystems, das auch das Smartphone ins Fahrzeug einbindet.Die bekannten Subaru-Stärken wie ausgezeichnete Rundumsicht sowiegroßzügige Platzverhältnisse in der Fahrzeugkabine und im Kofferraumwurden mit der neuen Modellgeneration nochmals verbessert. Das neugestaltete Lenkrad liegt gut in der Hand und gibt eine direkteRückmeldung.Fahrspaß auf und abseits befestigter StraßenWie alle Subaru-Modelle steht auch der neue Subaru XV für hohenFahrspaß. Um ein ebenso dynamisches wie komfortables Verhalten zugarantieren, haben die Ingenieure das kompakte Modell gezieltverbessert. Hierfür wurden unter anderem Lenkung undPedal-Rückmeldung, Vibrationen und Geräuschentwicklung analysiert undangepasst, ohne Kompromisse bei der Offroad-Tauglichkeit einzugehen.Die neue Plattform wirkt sich hier positiv aus: Die Steifigkeitvon Karosserie und Fahrwerk konnte gegenüber aktuellenSubaru-Modellen um 70 bis 100 Prozent erhöht werden. Gleichzeitigführt die neue Fahrzeugarchitektur zu einem niedrigen Schwerpunkt underheblichen Verbesserungen an der Radaufhängung.Durch die direktere Lenkung folgt der Subaru XV noch präziser denBefehlen des Fahrers, wozu auch der verbesserte Geradeauslauf und dasexakte Kurvenverhalten beitragen. Unverändert ist die Bodenfreiheitvon 220 Millimetern, die auch Touren abseits asphaltierter Fahrbahnenerlaubt.Die optimierte Rahmenstruktur und stärkere Gelenke zwischen denBauteilen erhöhen die Torsionssteifigkeit um 70 Prozent gegenüberaktuellen Modellen. Dadurch konnten die Vibrationen in Lenkrad, Bodenund Sitzen nochmals spürbar verringert werden. Auch dieGeräuschkulisse wurde minimiert, womit der Subaru XV zu den leisestenFahrzeugen seiner Klasse gehört.Die steifere Radaufhängung absorbiert Energie nun besser, ohne dieKarosserie zu verformen, und trägt zu einem ruhigeren undkomfortableren Fahrerlebnis bei. Durch die Befestigung des hinterenStabilisators direkt an der Karosserie reduzieren sich die Roll- undWankbewegungen um 50 Prozent gegenüber der aktuellenModellgeneration. Die Lenkübersetzung wurde von 14:1 auf 13:1geändert. Das Active Torque Vectoring verteilt das Drehmoment gezieltzwischen Vorder- und Hinterachse. Neu ist eine elektronischeParkbremse, die den Bedienkomfort erhöht.Wie fast alle Subaru-Modelle verfügt auch der neue Subaru XVserienmäßig über den symmetrischen Allradantrieb Symmetrical AWD, dermit der neuen Plattform harmoniert. Erstmals an Bord des Kompakt-SUVist das Allrad-Managementsystem X-Mode, das Fahrten bei widrigenBedingungen noch sicherer macht. Es koordiniert Motormanagement,Allradantrieb, Bremskraft und andere Funktionen und gewährleistetbeste Traktion selbst bei plötzlichem Schneefall oder Eis. Das Systembeinhaltet zudem eine Bergabfahrhilfe, die zusätzliche Sicherheitbeim Befahren steiler Gefälle gibt.Den Vortrieb übernimmt der bewährte Boxermotor, der für die neueModellgeneration umfangreich überarbeitet wurde. Rund 80 Prozentaller Teile sind gegenüber dem Vorgänger neu, wodurch das Triebwerkleichter, kraftvoller und effizienter ist. Das überarbeiteteLineartronic-Getriebe hat ebenfalls an Gewicht verloren und bietetbei verbesserter Übersetzung eine höhere Beschleunigung undWirtschaftlichkeit. Neben dem vollautomatischen Gangwechsel kann derFahrer über den manuellen 7-Gang-Modus auch selbst schalten. SowohlMotor als auch Getriebe arbeiten noch leiser und vibrationsärmer, waszum angenehmen Fahren beiträgt.Ausgezeichnete SicherheitUnabhängige Prüforganisationen bestätigen das hoheSicherheitsniveau aller neuen Subaru-Modelle, die regelmäßig mitBestnoten bewertet werden. Auch der neue Subaru XV bietetausgezeichneten Schutz. Die neue Plattform senkt den Schwerpunkt underhöht die Steifigkeit. Dank des Einsatzes hochfesten Stahls undanderer Materialien, die teilweise im Hochdruck-Verfahren gefertigtwurden, wurde die Energieabsorption bei einem Unfall um 40 Prozentverbessert. In Verbindung mit der Fähigkeit, Kollisionen zuvermeiden, erreicht der Subaru XV ein mit Hochleistungs-Sportwagenvergleichbares Sicherheitsniveau.Damit es gar nicht zu einem Unfall kommt, fährt die zweiteModellgeneration mit einer umfangreichen Ausstattung aktiverSicherheitssysteme vor. Das erfolgreiche "Eyesight"-Assistenzsystemgehört zur Serienausstattung: Es kombiniert unter anderem einNotbremssystem mit Kollisionswarner, einen Spurhalteassistenten sowieeine adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung und knüpft soein engmaschiges Sicherheitsnetz.Neben "Eyesight" ist für den Subaru XV auch einFernlichtassistent, der mithilfe einer Kamera selbstständig zwischenAbblend- und Fernlicht wechselt, sowie aktives Kurvenlichterhältlich. Die Markteinführung in Deutschland ist für November dieses Jahresgeplant. Preise, Ausstattungs- sowie Motorvarianten werden zu einemspäteren Zeitpunkt bekannt gegeben.