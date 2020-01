Neuer Subaru Forester e-Boxer ist sicherstes Fahrzeug seiner Klasse (FOTO)

Friedberg, 8. Januar 2020 (ots) - Mit dem neuen Subaru Forester e-Boxer sindAutofahrer auf der sicheren Seite: Der in fünfter Modellgeneration gebauteGeländegänger, der erstmals mit einem Mildhybrid-System auf die Straße rollt,ist das sicherste Fahrzeug seiner Klasse. Mit der "Best in Class2019"-Auszeichnung kürt die unabhängige Prüforganisation Euro NCAP alljährlichjene Fahrzeuge, die den besten Schutz bieten.Der neue Forester glänzt in der "Small Off-Road/MPV"-Kategorie. Neben fünf vonfünf Sternen - der Bestwertung - überzeugt der SUV-Klassiker in allenEinzelbereichen - vom Insassen- und Fußgängerschutz bis zu denSicherheitssystemen. Beim Insassenschutz von Kindern erzielt das Allradmodellsogar die höchste Punktzahl in seiner Klasse.Der Lohn ist die höchste Euro-NCAP-Auszeichnung, die damit bereits zum zweitenMal an Subaru geht. Schon der Subaru XV und der Impreza, die als erste Modelleauf der Subaru Global Platform aufbauten, erhielten 2017 den "Best inClass"-Award in der Kategorie der kompakten Familienfahrzeuge.Der Forester knüpft jetzt an diesen Erfolg an - und überzeugt nicht nur inEuropa, sondern weltweit. In Japan erhielt die Neuauflage beispielsweise den"JNCAP First Prize" für die höchste Punktzahl beim japanischen Crashtest-PendantJNCAP sowie die "ASV+++" ("Advanced Vehicle Triple Plus") Auszeichnung für seinepräventiven Sicherheitssysteme. Mit dem Grand Prix Award 2018-19 wiederholte derForester zudem den Erfolg des Impreza und des Subaru XV, die sich den Grand PrixAward 2016-2017 sicherten.Pressekontakt:Andrea WolfLeitung UnternehmenskommunikationSubaru Deutschland GmbHTelefon: 06031-60 61 80Email: andrea.wolf@subaru.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/34801/4486367OTS: SubaruOriginal-Content von: Subaru, übermittelt durch news aktuell