Neuer Start, neue Entwicklung: Shandong verblüfft die Welt mit seiner Entwicklungsgeschwindigkeit

Jinan, China (ots/PRNewswire) - Vom 16. - 19. Oktober hielt dasInformation Office of the People's Government of Shandong Province(Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Shandong) einerfolgreiches Event mit dem Titel "Shandong-New Start, NewDevelopment" ("Shandong: Neuer Start, neue Entwicklung") ab. Reporterder Mainstream-Medien, z. B. der Associated Press (AP), der AgenceFrance-Presse (AFP), der japanischen Rundfunkanstalt (NHK), derEuropean Pressphoto Agency (EPA), des Korean Broadcasting System(KBS), des ORF, der japanischen Tokyoter Zeitung, etc. reisten kurzhintereinander nach Jinan, Qingdao und Yantai. Sie besuchtenEinrichtungen für wissenschaftliche Forschung, Fabriken undWerkstätten und Hafendocks, wo sie verschiedene Menscheninterviewten, um weiter über einige der neuen Entwicklungsinitiativenin Shandong zu berichten.Während der Interviews ernteten "Made inShandong"-Errungenschaften auf Weltklasseniveau großes Lob derReporter. In Bezug auf Bestückungsdichte und an der Wattzahlgemessene Leistung handelt es sich beim Sunway BluelightSupercomputer System im National Supercomputer Center in Jinan umeines der weltweit fortschrittlichsten Computersysteme. Haier, dergrößte Weißwarenhersteller Chinas, hat mit Begeisterung künstlicheIntelligenz eingeführt. Die Bright Moon Seaweed Group (BMSG), dasweltweit größte Unternehmen im Bereich biologischer Algenprodukte,verzeichnete ein außergewöhnliches Wachstum. Der Hafen von Qingdao,bei dem es sich um einen Tiefwasserhafen handelt, der seit Jahrenschlamm- und eisfrei ist, belegt weltweit den ersten Rang in Bezugauf Container-Lade- und -Entladeeffizienz im führerlosenautomatisierten Dock. Die weltweit fortschrittlichsteTiefsee-Halbtaucherbohrinseln mit doppeltem Bohrturm -- Bluewhale Iund Bluewhale II -- demonstrierten ihre unglaublicheLeistungsfähigkeit. Die Yantai Changyu Pioneer Wine Companykonzentriert sich bereits seit langem darauf, eine große und moderneWeinanbauregion auf Weltklasseniveau zu werden. All diese Initiativendemonstrieren anschaulich die Schnelligkeit und den Erfolg derEntwicklung in der Provinz Shandong.In den vergangenen Jahren, in denen das Konzept neuer Entwicklungumgesetzt wurde, verfolgte die Provinz Shandong eine hochqualitativeEntwicklung und hat deutliche Errungenschaften im Austausch alterWachstumsmotoren durch neue sowie in der Forschung und Entwicklung imBereich Marinetechnologie, in der Öffnung des Handels, etc. gemacht.Links zu den angehängten Bildern:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=324051http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=324061http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=324063http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=324064Pressekontakt:Frau LiTel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Information Office of the People's Government of Shandong Province, übermittelt durch news aktuell