Neuer Standort für Aon in Berlin / Größere Büroräume ermöglichen weiteres Wachstum

Hamburg (ots) - Das führende globale Makler- und Beratungsunternehmen Aon wächstweiter. Ende November zogen die Mitarbeiter der Berliner Niederlassung ingrößere Büroräume in Berlin-Mitte. Damit wird die Präsenz in der Hauptstadtausgebaut.Aon setzt bei seiner Wachstumsstrategie weiterhin auf Kundennähe und lokaleVerankerung. Um dem Marktpotenzial in Berlin und den umliegenden Regionengerecht werden zu können, zogen die derzeit 22 Berliner Mitarbeiter diese Wochein ein größeres Büro. Die neuen Räumlichkeiten in der Torstraße 49 bieten nichtnur eine sehr gute Erreichbarkeit in zentraler Lage, sondern auch Platz fürweiteres organisches Wachstum."Die Zahl der in Berlin und im Umland ansässigen Unternehmen, die unsererExpertise vertrauen, nimmt dynamisch zu", sagt Danny Hentschel, RegionalleiterOst bei Aon. "Mit dem Umzug sind wir jetzt nicht nur bestens in der Hauptstadtaufgestellt, sondern bieten unseren Mitarbeitern auch eine moderne undattraktive Arbeitsumgebung."Am 3. Dezember werden die neuen Büroräume feierlich eingeweiht. DieEröffnungsrede hält Hamburgs ehemaliger Erster Bürgermeister Ole von Beust.Über AonAon ist ein führendes globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, daseine breite Palette von Lösungen zu den Themen Risiko, Altersversorgung,Vergütung und Gesundheit anbietet. Weltweit arbeiten für Aon 50.000 Mitarbeiterin 120 Ländern. In Deutschland sind rund 1.650 Mitarbeiter an zwölf Standortenfür das Unternehmen tätig. Die Deutschlandzentrale ist in Hamburg. WeitereInformation über Aon gibt es unter www.aon.com. Mehr über Aon in Deutschlanderfahren Sie unter www.aon.de. Unter www.aon.com/manutd können Sie sich über dieglobale Partnerschaft zwischen Aon und Manchester United informieren.Pressekontakt:Aon Holding Deutschland GmbHMelanie KellnerHead of Marketing & CommunicationsTel.: (0)40 3605-2280E-Mail: Melanie.Kellner@aon.comwww.aon.de/presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/68495/4453849OTS: Aon Holding Deutschland GmbHOriginal-Content von: Aon Holding Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell