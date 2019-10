Neuer Standort eröffnet: Dataport baut Softwareentwicklung in Halle aus

Halle (ots) -Sperrfrist: 24.10.2019 15:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Der IT-Dienstleister Dataport hat heute seinen neuen Standort inHalle offiziell eröffnet. Der Umzug in die Kaiserslauterer Straße 75war unter anderem notwendig geworden, um Raum für die wachsende Zahlvon Mitarbeitern zu schaffen. Die rund 56 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter sowie das neue Softwareentwickler-Team sind bereits indie neuen Räume gezogen.Seit 2013 ist Dataport als IT-Dienstleister in Sachsen-Anhalt vorOrt aktiv. Im Zuge der Digitalisierung ist der Bedarf an hochwertigenIT-Dienstleistungen in den letzten Jahren deutlich gestiegen. EinWachstum, das sich bei Dataport durch immer weiter steigendenPersonalbedarf bemerkbar macht. Entsprechend baut Dataport an seinenStandorten in Halle und Magdeburg ein Softwareentwickler-Team auf,das bereits im nächsten Jahr 40 Personen umfassen soll. Die Hälftevon ihnen wird vor Ort in Halle an innovativen Lösungen für diedigitale öffentliche Verwaltung arbeiten.Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport: "Wir setzen aufSoftwareentwickler aus Sachsen-Anhalt. Die öffentlichen Verwaltungenwerden zunehmend digitaler. Bürgerinnen und Bürger aber auchUnternehmen erwarten, dass sie online Elterngeld beantragen oder einGewerbe anmelden können. Möglich machen das die vielen engagiertenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit uns zusammen die digitaleVerwaltung mitgestalten." Insgesamt sei die Bewerberlage in Hallegut.Auch als Ausbildungsstandort spielt Halle für Dataport eine immergrößere Rolle. Dataport bildet in 13 verschiedenen Ausbildungs- undStudiengängen aus. In Halle stehen zurzeit vier Ausbildungsplätze fürdual Studierende der Informatik zur Verfügung. Ab 2020 werden auchFachinformatiker*innen für Anwendungsentwicklung am Standortausgebildet.Für das kommende Jahr ist zudem der Aufbau einesIT-Qualifizierungs- und Fortbildungszentrums in Halle geplant. Rund150 Schulungsteilnehmer*innen aus Landes- und Kommunalverwaltungenwerden dann täglich in der Kaiserslauterer Straße für den Einsatz vonIT-Anwendungen geschult oder für die Anforderungen der digitalenZusammenarbeit fit gemacht. Alle Schulungen werden in Kooperation mitdem Aus- und Fortbildungszentrum Sachsen-Anhalt angeboten.Die Eröffnung fand heute im Rahmen eines Mitarbeiterfestes statt.www.dataport.dePressekontakt:Britta HeinrichPressesprecherinE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuell