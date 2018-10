Neuer Spritpreis-Jahresrekord im September / Super E10 erreicht Marke von 1,50 Euro (FOTO)

München (ots) -Die Kraftstoffpreise in Deutschland kennen derzeit nur eineRichtung: nach oben. Wie die monatliche Marktauswertung des ADACzeigt, kostete im September ein Liter Super E10 im bundesweitenMonatsmittel 1,500 Euro und damit 3,2 Cent mehr als im August. Füreinen Liter Diesel mussten Autofahrer im Schnitt 1,337 Euro bezahlen,im Vormonat waren es noch 4,1 Cent weniger. Damit haben die Preisefür beide Sorten ein neues Jahreshoch erreicht.Am teuersten war Super E10 mit durchschnittlich 1,512 Euro amSonntag, 16. September. Dieses Tagesmittel wurde zuletzt vor fastvier Jahren am 5. Oktober 2014 mit 1,519 Euro je Liter überschritten.Diesel erreichte seinen Höchststand mit 1,350 Euro am Sonntag, 30.September. Höher war der Tagesdurchschnittspreis zuletzt ebenfalls am5. Oktober 2014 mit 1,357 Euro je Liter.Am billigsten waren Super E10 und Diesel im abgelaufenen Monat mitdurchschnittlich 1,483 beziehungsweise 1,320 Euro pro Liter amDienstag, 4. September.Hauptverantwortlich für die Entwicklung ist der stark gestiegeneRohölpreis. Ein Barrel der Sorte Brent stieg auf über 80 Dollar underreichte damit ebenfalls ein Jahreshoch.Informationen zum deutschen Kraftstoffmarkt gibt es unteradac.de/tanken. Auskunft über die Spritpreise an den deutschenTankstellen bietet auch die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell