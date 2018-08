Neuer Sportsgeist mit dem SKODA KAROQ SPORTLINE (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- 2,0 TSI mit 140 kW (190 PS): der stärkste Benzinmotor derBaureihe- Sport-Frontstoßfänger, 18-Zoll-Leichtmetallräder und Sportsitzeserienmäßig- Weltpremiere auf der Paris Motor Show 2018Mit dem neuen SKODA KAROQ SPORTLINE stellt SKODA im Oktober aufder Paris Motor Show 2018 eine zweite neue Variante des Kompakt-SUVKAROQ vor, eine in Design und Fahrdynamik noch sportlichere Version.Dazu passend erhält der SKODA KAROQ SPORTLINE exklusiv den stärkstenBenzinmotor der Baureihe mit 140 kW (190 PS)*.Der 2017 eingeführte SKODA KAROQ hat als zweites Modell derSUV-Offensive von SKODA die Designsprache der Marke ins Segment derKompakt-SUV übertragen. Der SKODA KAROQ bietet innovativeTechnologien wie das Virtual Cockpit und beherrscht das kontaktloseLaden von Mobilgeräten. Bei der Konnektivität setzt das Kompakt-SUVdie Benchmark in seiner Klasse. Die Infotainmentsysteme verfügen überdie Online-Dienste SKODA Connect samt Online-Infotainment undproaktiven Serviceleistungen wie dem automatischen Notruf oderWerkstattmitteilungen. Typisch SKODA bietet der KAROQ bei kompaktenAbmessungen einen geräumigen Innenraum mit viel Platz für bis zu fünfPassagiere und Gepäck.Vier Motoren und optionaler AllradantriebInsgesamt stehen vier effiziente und umweltfreundliche Motoren zurAuswahl, den 2,0 TSI-Benziner mit 140 kW (190 PS) bietet SKODA dabeiexklusiv für den KAROQ SPORTLINE an. Der stärkere der beiden 2,0TDI-Dieselmotoren leistet ebenfalls 140 kW (190 PS)*. In Kombinationmit diesem Aggregat bringt das Kompakt-SUV die Kraft per 7-Gang-DSGund Allradantrieb auf die Straße. Im frontangetriebenen 2,0 TDI mit110 kW (150 PS)* sorgt serienmäßig ein manuelles 6-Gang-Getriebe fürden Kraftschluss. Allradantrieb ist für dieses Modell optionalverfügbar, auf Wunsch in Verbindung mit 7-Gang-DSG. Für den 1,5TSI-Benziner mit 110 kW (150 PS)* und Frontantrieb bietet SKODA das7-Gang-DSG ebenfalls optional an, auf Wunsch in Kombination mitAllradantrieb.Sportliches Design außen und innenDie Dynamik des SKODA KAROQ SPORTLINE erkennt man auf den erstenBlick. Sport-Stoßfänger vorn und die exklusiven, schwarzlackierten18-Zoll-Leichtmetallräder ,Mytikas' sorgen für einensportlichen Auftritt. Auf Wunsch sind auch die Räder ,Ratikon' in 17Zoll oder ,Vega' in 19 Zoll erhältlich, beide ebenfalls in Schwarzmetallic. Eine elegante Erscheinung erzielen der in Wagenfarbe undSchwarz gehaltene Einstiegsbereich, die getönten Scheiben sowie dieschwarze Dachreling. Die vorderen Kotflügel tragenSPORTLINE-Plaketten.Im Innenraum fallen die schwarzen Sportsitze mit silbernenKontrastnähten sofort ins Auge. Sie sind mit dem neuen dreilagigenund luftdurchlässigen Thermoflux-Stoff bezogen. Er bringt denPassagieren zusätzlichen Komfort, vor allem im Sommer.Die Vordersitze verfügen über Lendenwirbelstützen. DasMultifunktions-Sportlenkrad trägt einen Bezug aus perforiertemschwarzem Leder, die Nähte sind silbern abgesetzt. Pedale mitEdelstahlapplikationen, ein schwarzer Dachhimmel, schwarze Dachsäulensowie ein LED-Paket mit Ambientebeleuchtung runden den sportlichenAuftritt ab.Optional mit Virtual CockpitOptional kann der KAROQ SPORTLINE mit dem Virtual Cockpitausgestattet werden. Es verfügt über ein fünftes Anzeigen-Layout,welches den Drehzahlmesser und die gefahrene Geschwindigkeit imzentralen Bereich darstellt. Auf Wunsch sind LTE-Modul undWLAN-Hotspot erhältlich - damit sind die Passagiere des SKODA KAROQ'always online'. Die Fahrdynamik kann zudem über dieFahrprofilauswahl individuell eingestellt werden, die elektronischeStabilitätskontrolle ESC verfügt über zwei Stufen.Typisch SKODA bietet auch der KAROQ SPORTLINE zahlreiche SimplyClever-Ideen und Ablagemöglichkeiten. Die optionale elektrischeHeckklappe mit Tip-to-Close-Funktion öffnet und schließt perKnopfdruck oder nach einem leichten Zug an der geöffneten Klappe. AufWunsch ermöglicht die Komfortöffnung unter dem Heckstoßfänger dasÖffnen der Heckklappe auch per leichtem Fußschwenk. Für denKofferraum bietet SKODA einen variablen Ladeboden an. Gepäcknetze anVordersitzen und Mittelkonsole erleichtern den Alltag ebenso wie einFach für Kleingeld und Parkkarten auf der Fahrerseite oder ein Halterfür Multimediageräte.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum
offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen
CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über
den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch
neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,
Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),
unentgeltlich erhältlich ist.

KAROQ SPORTLINE 1,5 TSI 110 kW (150 PS)
Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch
innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen
liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf
angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.