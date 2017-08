Unterföhring (ots) - Neuer Spitzenwert: Zum Auftakt der zweitenWoche trumpft "Promi Big Brother" mit hervorragenden 15,3 ProzentMarktanteil (14-49 Jahre) auf und verhilft damit SAT.1 zu einem sehrguten Tagesmarktanteil von 10,0 Prozent. Koffer packen: Maria Heringund Zachi Noy müssen als erste bei "Promi Big Brother" ausziehen.Beim Telefonvoting erhält die Fitnessbloggerin die wenigsten Anrufeund verlässt gleich zu Beginn der Show das Haus. Zachi und Steffenvon der Beeck werden von den Bewohnern nominiert. Am Ende wählen dieZuschauer den israelischen Schauspieler raus.Das geschah noch in der Liveshow: Während sich Sarah Knappik undMister Germany Dominik Bruntner mit verbalen Zärtlichkeiten durch denRollladen begnügen müssen, vergnügen sich Willi Herren und EvelynBurdecki tuschelnd, kuschelnd gemeinsam im Schlafsack. "Big Spender"belohnt Risiko: Mit ihren letzten Coins ziehen Eloy de Jong undEvelyn ein "Fragezeichen" aus dem Automaten. Dahinter verbirgt sichein wahres Festmahl: Pizza für alle im "Nichts". "Stellungswechsel":Im Duell treten Willi und Dominik stellvertretend für Team-"Nichts"beim "Wimpel sammeln" in schwindelerregender Höhe an und sindschneller als ihre "Alles"-Gegner Jens Hilbert und Steffen. DieBelohnung für den Sieg: Die Bereiche tauschen einmal komplett durchund Sarah Kern und Evelyn dürfen zum ersten Mal seit ihrem Einzug ins"Alles".Das sagen die Exit-Bewohner:Maria Hering: "Mir geht es gut. Es ist alles so wie es sein soll.Ich hätte das, um ehrlich zu sein, nicht erwartet und war erstaunt.Dachte, es trifft eher Menschen wie Claudia. Aber ich kann sagen,dass ich mir treu geblieben bin. Ich war wahrscheinlich einfach zulangweilig. Die Action wird weitergehen und ich bin gespannt, wer dasRennen machen wird. Als erstes werde ich meinen Handy-Akku laden undmeine Eltern anrufen."Zachi Noy: "Ich bin nicht sehr glücklich, dass ich raus bin. Ichglaube, die haben mich gewählt, weil ich ihnen leid tat. Aber ichhabe mich mit allen gut verstanden. Es war schwer im Nichts, ohneBett und Dusche, aber es haben ja alle gemeckert. Trotzdem wäre ichgerne dabeigeblieben."Aktuelle Bewohner im "Alles":Sarah Kern, Evelyn Burdecki, Willi Herren, Eloy de Jong, DominikBruntner, Claudia ObertAktuelle Bewohner im "Nichts":Steffen von der Beeck, Milo Moiré, Jens Hilbert, Sarah KnappikInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rundum "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 11. August, bis Freitag, 25. August,täglich in SAT.1- täglich live um 22:15 Uhr- Finale am Freitag, 25. August, live um 20:15 UhrBasis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 19.08.2017 (vorläufig gewichtet: 18.08.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell