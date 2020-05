Neuer Spendengipfel für Corona-Impfstoff am 27. Juni

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat einen neuen Spendenaufruf für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs gestartet.



Für den 27. Juni berief sie am Donnerstag eine weitere internationale Geberkonferenz ein. Für die neue Kampagne unter dem Namen "Global Goal Unite for Our Future" tat sich von der Leyen am Donnerstag zusammen mit der Organisation Global Citizen, die kürzlich mit einem hochkarätig besetzten Online-Konzert 127 Millionen Euro für die Weltgesundheitsorganisation gesammelt hatte.

Von der Leyen hatte am 4. Mai eine internationale Online-Geberkonferenz organisiert und eine Spendenaktion gestartet, bei der inzwischen 9,8 Milliarden Euro zusammengekommen sind. Ziel ist, weltweit alle Kräfte für die Forschung an Impfstoffen und Arzneien zu bündeln. Sobald es sie gibt, sollen die neuen Mittel allen Ländern zur Verfügung stehen - auch ärmeren.

Benötigt werden nach von der Leyens Darstellung hohe zweistellige Milliardenbeträge. Deshalb brauche sie weitere Zusagen von allen Partnern, sagte die Kommissionschefin. 15 Länder hätten bereits versprochen, auch bei der zweiten Geberkonferenz dabei zu sein, darunter Deutschland. Unterstützung kam auch von den Stiftungen der US-Milliardäre Bill Gates und Michael Bloomberg, vom britischen Wellcome Trust sowie von den Schauspielern Hugh Jackman und Miley Cyrus./vsr/DP/fba