Neuer Smaato-Report zeigt, dass die DSGVO das Kaufverhalten verändert während die Mobilnutzung weiterhin rapide steigt

Hamburg/San Francisco, Kalifornien (ots) - Bericht für das 1. Halbjahr 2018liefert Erkenntnisse für den internationalen mobilen Markt im Hinblick aufDSGVO, Asien und wachstumsstarke BranchenSmaato, führende globale, Real-Time Advertising Plattform für mobile Publisherund App-Entwickler, hat die neueste Ausgabe seines renommierten "Global Trendsin Mobile Advertising"-Reports mit Mobile-Daten des ersten Halbjahres 2018veröffentlicht. In Sachen Ad Requests verzeichnet derIn-App-Advertising-Spezialist auf seiner Plattform im ersten Halbjahr 2018 einenweltweiten Gesamtanstieg von 107 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2017. Mit einerZunahme von 181 % erlebte Amerika dabei das größte Wachstum, während dieZuwächse in vielen Teilen Europas aufgrund der DSGVO eher flau ausfielen."Smaato registrierte im ersten Halbjahr 2018 einen erheblichen Zuwachs imHinblick auf Umfang und Nachfrage nach mobiler Werbung und das, obwohl dieeuropäische Datenschutz-Regulierung für Unruhe in der Mobilbranche sorgt. Diesgilt insbesondere für In-App-Inventar, der am schnellsten wachsenden Kategorie",sagt Ragnar Kruse, CEO und Co-Gründer von Smaato. "Unser Forschungsbericht zeigtauf, wo sich das Wachstum in diesem äußerst dynamischen, globalen Marktkonzentriert und unterstützt Marken sowie Publisher dabei, ihre eigene Positionim mobilen Bereich zu optimieren."Der Report enthält dieses Mal tiefgreifende Einblicke in sechs Kategorien:1. Ad Requests für App-Inventar2. Auswirkungen der DSGVO auf Preise und Nachfrage3. Wachstum in der APAC-Region4. gesteigerte Nachfrage seitens Verbrauchermarken5. Reichweite von Sport-Apps6. Nachfrage nach High-End-SmartphonesErgebnisse: Der mobile Bereich wächst zwar weiterhin, der mit Abstand amstärksten hemmende Faktor des ersten Halbjahres 2018 war jedoch die DSGVO,welche die Preise und die Nachfrage nach verschiedenen Inventartypen veränderte.Zwischen dem 25. Mai und 30. Juni stiegen beispielsweise die Ausgaben fürDSGVO-konforme Impressions um das 6,5-Fache, weil immer mehr In-App-Publisherbegonnen haben DSGVO-adäquates Inventar anzubieten. Forschungsergebnisse vonSmaato zeigen zudem, dass die Nachfrage der Marken nach Impressions ohneTargeting in unmittelbarer Folge auf die DSGVO um 17 % zunahm, während dieVerfügbarkeit von Impressions mit Targeting rasant abnahm, da Publisher dasRisiko gering halten wollten gegen die DSGVO zu verstoßen. Interessanterweisekonnte Amerika eine 59-prozentige Zunahme der Nachfrage nach Impressions ohneTargeting verbuchen, was darauf zurückzuführen sein könnte, dass zahlreicheUS-Medienunternehmen besonders restriktiv vorgehen und viele darunter direktnach Einführung der DSGVO keinerlei EU-Impressions mehr anboten."Im Zuge der Umsetzung der DSGVO war Smaato von Beginn an ein transparenterPartner für Marken und Publisher. Wir freuen uns, die erste große Plattform zusein, die Daten über die Auswirkungen der Regulierung von Preisen und derInventar-Nachfrage bietet", so Arndt Groth, Präsident von Smaato. "Wir sindsicher, dass der mobile Werbemarkt von sachkundigen Teilnehmern profitiert, diedie Auswirkungen wesentlicher Trends auf ihr eigenes Werbeunternehmen erkennenkönnen."Der Forschungsbericht liefert zudem Einblicke in eine Reihe wachstumsstarkerBereiche innerhalb des mobilen Spektrums, was Marken und Publishern bei derBeurteilung von Preisen und der Verfügbarkeit für In-App-Inventar unterstützt,u.a:APAC: Die APAC-Region und insbesondere China haben sich zu einem nahezuausschließlich durch Apps getriebenen Werbemarkt entwickelt, wobei in dieserRegion im ersten Halbjahr 2018 95 % der mobilen Werbeausgaben auf Apps entfielenEinzelhandel: Im Laufe des ersten Halbjahres 2018 wurden die durchEinzelhandelsmarken auf der Smaato-Plattform getätigten Ausgaben für mobileWerbung mit einem Plus von 114% mehr als verdoppelt. Kunden aus dem Einzelhandelbevorzugten Inventar von Wetter-, Gesundheits- und Fitness-PublishernSport: Große Sportveranstaltungen bieten eine optimale Chance für mobilesEngagement. Da Verbraucher vermehrt ihre mobilen Geräte nutzen, übertrafenbeispielsweise im Zuge des Super Bowl sowohl die Ad-Ausgaben als auch dieeCPM-Werte den Monatsdurchschnitt um 120 %Smartphone-Typ: Smaato stellte eine höhere Nachfrage für Werbung aufkostenaufwendigeren Geräten fest. iOS-Geräte machten im ersten Halbjahr 2018 nur22 % der Ad-Impressions aus, jedoch 31 % der gesamten Werbeausgaben.Download "Global Trends in Mobile Advertising Report" unter:https://smaa.to/2oLUKCSÜber SmaatoSmaato ist die führende unabhängige globale Real-Time Advertising Platform undverbindet über 10.000 Advertiser, darunter 91 der Top 100 Ad Age-Marken, mitüber 90.000 App-Entwicklern und mobilen Web-Publishern. Smaato managt bis zu 20Milliarden mobiler Ad Impressions täglich und erreicht pro Monat über eineMilliarde Unique Mobile Users. Smaato wurde 2005 von den mobilen PionierenRagnar Kruse und Petra Vorsteher gegründet und verfügt neben seineminternationalen Hauptsitz in San Francisco über Niederlassungen in Hamburg,Singapur, Shanghai, sowie New York und beschäftigt insgesamt 250 Mitarbeiter.