Neuer Serviceroboter Pepper hat Weltpremiere in der World of TUI Berlin (FOTO)

Hannover / Berlin (ots) -Er kommuniziert mit Kunden, erkennt Mimik und Sprache und kannnach einem Dialog, in dem er Reisewilligen verschiedene Urlaubsmotivezeigt, ein Reiseziel empfehlen. Pepper, der kleine Serviceroboter ausdem Hause Amadeus, ist keine Zukunftsvision mehr. Schon bald könnteer in modernen TUI Stores einen Arbeitsplatz finden. "Wir sindInnovationsführer im stationären Vertrieb. Bereits 2011 ist mit derWorld of TUI in Berlin-Mitte das erste Reisebüro der Zukunfterfolgreich an den Start gegangen. Die Digitalisierung hat in unserenmodernen TUI Stores schon lange Einzug gehalten. Digitale Medien wieinteraktive Weltkarten, iPads und verschieden ausgestaltete modulareBeratungsbereiche zählen heute zu den Standards unserer modernenReisebüros", so Oliver Beck, bei TUI Deutschland für dieVertriebsstrategie verantwortlich. "Ich könnte mir Pepper sehr gutals Kundenmagnet in unseren TUI Stores vorstellen, dennUrlaubsinspiration spielt heute eine herausragende Rolle".TUI Store - Das KonzeptGanz klassisch eine Reise buchen, in Katalogen oder der erlesenenReisebibliothek blättern oder einen Kurzbesuch an der TUI Café-Bareinlegen: Die Aufteilung der Räume in unterschiedliche Zonen bietetvielfältige Möglichkeiten, um über das Thema Reisen ins Gespräch zukommen. An Stehtischen mit integrierten iPads können Besuchervirtuell auf Reisen gehen und Länder, Städte und ausgewählte Hotelsentdecken. Herzstück der Büros ist die großzügige Inspirationszonemit interaktiver Weltkarte, die zum Teil ähnlich wie eine Hotellobbykonzipiert wurde. Sie eignet sich auch ideal für Beratungsgesprächein entspannter Atmosphäre. Ihr schließt sich eine klar abgegrenzteBeratungszone im hinteren Bereich an, in der Buchungsgespräche ganzdiskret stattfinden. Die Mitarbeiter haben keine fest installiertenArbeitsplätze, sondern stellen sich individuell auf die Wünsche desKunden ein. So ist die klassische Beratung in privater Atmosphäreebenso möglich wie an der Café-Bar. In allen Bereichen herrschennatürliche Materialien, runde Formen und warme Farben vor. Insgesamthat TUI 473 eigene Reisebüros. Davon sollen in den nächsten Jahren120 auf das innovative Ladenkonzept der TUI Stores umgestellt werden.Diese Meldung sowie ein Foto finden Sie auch im Pressebereichunter www.tuigroup.com.Pressekontakt:Mario Köpers, Tel. +49(0)511 567-2100Anja Braun, Tel. +49(0)511 567-2102Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell