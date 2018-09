Neuer Service von immowelt.de: per Video-Kontaktanfrage zur Traumwohnung

Nürnberg (ots) - Suchende auf immowelt.de können sich baldzusätzlich zur E-Mail-Kontaktanfrage per Video bewerben / GroßeVorteile durch authentische und persönliche Präsentation: höhereErfolgschancen für Suchende, Zeitersparnis für Anbieter / Von derAufnahme bis zum Versand: in wenigen Schritten eineVideo-Kontaktanfrage erstellenLange Schlangen vor der Traumwohnung: Besonders in Großstädtengehören Massenbesichtigungen inzwischen zum Alltag. Viele Bewerberbedeuten für Suchende einen großen Konkurrenzkampf und für Anbietereinen hohen administrativen Aufwand für Sichtung und Organisation."Besonders in angespannten Wohnungsmärkten wird die persönliche Notein einer Bewerbung immer wichtiger. Bald können Suchende aufimmowelt.de mit der Video-Kontaktanfrage aus der Masse herausstechenund erhöhen damit ihre Erfolgschancen deutlich", sagt Immowelt-CEOCarsten Schlabritz. "Mit der Video-Kontaktanfrage setzen wir denaktuellen Trend der Kommunikation per Video oder Sprachnachricht inder Immobilienvermarktung um."In der Video-Kontaktanfrage bekunden Suchende nicht nur ihrInteresse an der angebotenen Immobilie, sondern haben auch dieMöglichkeit, sich selbst vorzustellen. Der Kontakt zum Inserentenwird durch das Video-Format persönlicher und authentischer, als diesbei einer herkömmlichen Anfrage per E-Mail oder Telefon der Fall ist.Gleichzeitig kann sich der Anbieter direkt ein besseres Bild vomInteressenten machen, was bislang erst bei einem Besichtigungsterminmöglich war. Das erleichtert den Überblick über die Bewerber undspart Zeit sowie Nerven bei der Besichtigung des Objekts. DieVideo-Kontaktanfrage bietet somit große Vorteile für beide Seiten.Schnell und einfach Videos aufnehmenBis zur fertigen Video-Kontaktanfrage sind es nur wenige Schritte.Nach dem Klick auf den Button "Anbieter kontaktieren" haben Suchendedie Wahl, ob sie lediglich eine herkömmliche Textanfrage versendenoder dazu ihre Videobewerbung anhängen. Entscheiden sie sich für diezusätzliche Video-Variante, erscheinen hintereinander dreivoreingestellte Fragen, auf die die Interessenten jeweils per Videoantworten. Dabei sollen sich Suchende vorstellen, den Grund ihresUmzugs erläutern und schildern, was ihnen bei der neuen Immobiliebesonders wichtig ist. Im Anschluss können Nutzer die drei Videos ineiner Übersicht nochmal ansehen und gegebenenfalls neu aufnehmen.Danach werden sie zu einem Video zusammengefasst und zusammen mit derE-Mail-Anfrage an den Anbieter gesendet.Auf der Expo Real in München vom 8. bis 10. Oktober (Halle C1 /Stand 112) stellt Immowelt die Video-Kontaktanfrage zum ersten Malder Öffentlichkeit vor.Weitere Informationen zum Stand der Immowelt Group auf der ExpoReal finden Sie auf https://aktion.immowelt.ag/exporeal2018.Diese und weitere Pressemitteilungen der zur Immowelt Groupgehörenden Unternehmen finden Sie im Pressebereich unterhttps://www.immowelt-group.com.Über die Immowelt Group:Die Immowelt Group ist einer der führenden IT-Spezialisten für dieImmobilienwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Kerngeschäft sind diedrei Immowelt-Portale und immonet.de, die zu den meistbesuchtenImmobilienplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweizgehören. Reichweitenstarke Special-Interest-Portale wieumzugsauktion.de und bauen.de ergänzen das Portfolio. ZweitesHauptgeschäftsfeld sind leistungsstarke CRM-Software-Lösungen für dieImmobilienwirtschaft, die das gesamte Spektrum der modernenImmobilienvermarktung abdecken und zu den führenden Produkten derBranche zählen. An den acht Standorten arbeiten 550 Mitarbeiter. Ander Immowelt Group ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt.Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dePeter Groscurth+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell